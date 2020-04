“El pasado presente”: la campaña de Marcha por la Vida Argentina por el Día del Holocausto

Debido a la pandemia mundial y a la cuarentena preventiva y obligatoria que rige en varios países del mundo, después de 32 años no se realizará la tradicional Marcha por la Vida, que recuerda a las víctimas del Holocausto. En memoria de ellas se realizarán acciones virtuales en todo el mundo.

Marcha por la Vida es un programa educativo anual que reúne a personas de todo el mundo en Polonia e Israel con el objetivo de estudiar la historia del Holocausto y examinar las raíces del prejuicio, la intolerancia y el odio. Como programa se fundó en 1988 con dos objetivos principales: combatir el desenfrenado antisemitismo y la negación del Holocausto; y permitir que los sobrevivientes cuenten sus historias en los lugares donde ocurrieron. Hasta el momento participaron más de 260.000 estudiantes y adultos de 52 países, entre ellos Argentina, que participa desde 1992.

Este año, dos fechas coinciden en el calendario Gregoriano: los 77 años del Levantamiento del Ghetto de Varsovia y 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. “A pesar del paso del tiempo, seguimos comprometidos con la Memoria y con la lucha contra el prejuicio, la discriminación, la intolerancia y el odio”, aseguró Alejandra Tolachier, directora de Marcha por la Vida Argentina.

El Tercer Reich agonizaba. Miles de prisioneros iniciaban un viaje que creían era su salvación, pero no: pasaron del cautiverio de Auschwitz al horror de Birkenau. Durante una dura travesía de tres kilómetros hombres, mujeres y niños hambrientos y débiles, sometidos al frío y a la nieve marcharon hacia Birkenau, la que más tarde se conoció como una fábrica de muerte, un plan de aniquilación que acabó con 850 mil personas. Cientos de miles murieron en la procesión bautizadas como las Marchas de la Muerte.

A modo de poner vida sobre esa trágica etapa de la historia mundial, la Marcha por la Vida es el contrapeso de ese calvario. Es un homenaje a las víctimas del Holocausto en la que cada año, desde 1988, participan delegaciones de 52 países que recorren el mismo trayecto enarbolando la vida y la memoria.

“El objetivo universal de nuestro programa educativo es inspirar a los jóvenes a luchar contra la indiferencia, el racismo y la injusticia al presenciar desde los Campos de Exterminio las atrocidades de la Shoá (Holocausto)”, dijo a Infobae Alejandra Tolachier y agregó: “Tomamos la responsabilidad de educar y desde la responsabilidad de conocer el pasado y los horrores cometidos por el nazismo en su afán por despojar a hombres, mujeres, niños y niñas de su condición humana es fundamental para incentivar a otros a construir, en el presente una sociedad más justa y, en el futuro, un mundo mejor”.

Por la pandemia del coronavirus, este 2020 no podrá realizarse la Marcha. “Este año haremos muchas campañas de concientización virtual y la presentación del audiovisual ‘El pasado presente’ es una de ellas”, adelantó la directora de Marcha por la Vida Argentina.

En 2019, la Marcha por la vida en Argentina se realizó en el Rosedal de Palermo. “A nivel internacional se lanzará otra campaña Never means never (Nunca significa nunca) en la cual, a través del sitio web se podrá dejar un mensaje en contra el antisemitismo, el racismo y recordar a las víctimas del Holocausto”.

El audiovisual fue realizado en conjunto con Lungo Films. “En Lungo nos propusimos ayudar a abrir la comunicación sobre un tema tan trascendente, más allá de la colectividad judía. El objetivo era hablarle a todos. Buscamos talento con ganas de sumar y generar conciencia y memoria. Ahí apareció Geometry para apoyar”, señaló Javier Altholz de la producutora.

Por su parte, Karina Aiello, CEO de Geometry Argentina, destacó que “para nosotros es importante colaborar y acompañar desde nuestro lugar. Hoy más que nunca debemos luchar por un futuro común, sin discriminación y sin intolerancia. No olvidar esta parte nefasta de la historia nos permite aprender para terminar definitivamente con actos de odio. El contexto actual nos señala mas que nunca que debemos ser mejores personas si queremos un mundo mejor y no olvidar el pasado es la mejor manera para no repetir en el futuro”.

Tony Waissman, CCO de Geometry, agregó: “Me llena el alma que la agencia colabore en un tema como este, tan duro, difícil y crudo. Tomar conciencia de lo que pasó y no olvidar es un trabajo que deberíamos hacer todos los días, todos. Hoy estamos en medio de una pandemia, donde muchos miles se mueren por un virus, pero pensemos que en ese momento murieron millones por decisión de unos pocos. Espero que esta campaña sirva al menos para que todos quienes la vean, recuerden y tomen conciencia de este genocidio atroz”.

La campaña de concientización se iniciará el domingo 19, a nivel mundial, y el martes 21 Marcha por la vida Argentina lanzará el documental.

