Rivlin niega una prorroga para que Gantz forme gobierno y presiona a Netanyahu

El presidente Reuven Rivlin informó el domingo al líder de Resiliencia de Israel Benny Gantz, que no aceptaría su solicitud de extender su mandato para formar un gobierno por dos semanas más.

Rivlin tomó la decisión después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu le dijera que el acuerdo con él no estaba cerrado y el presidente le respondió que si no hay acuerdo para cuando finalice el mandato de Gantz el lunes por la noche, Netanyahu no recibirá el mandato después.

En cambio, volvería a haber un período de 21 días en el que cualquier miembro de la Knesset podría formar un gobierno, y si ninguno lo hace, se iniciaría una cuarta elección. El movimiento de Rivlin fue percibido como una presión sobre Netanyahu y Gantz para cerrar un trato.

Inmediatamente después del anuncio de Rivlin, el frente de Gantz reveló que las negociaciones se habían reanudado después de cnco días sin conversaciones. Netanyahu y Gantz hablaron el domingo y dieron instrucciones a sus equipos para reanudar las negociaciones.

El parlamentario de Gesher, Orly Levy-Abecassis, se unió formalmente al bloque de centro derecha el domingo, cuando pidió a Rivlin que le diera a Netanyahu el mandato de formar un gobierno cuando finalice el mandato de Gantz.

Levy-Abecassis participó en las elecciones del 2 de marzo en la lista Labor-Gesher-Meretz que desde entonces se ha dividido en tres partidos. Cuando Rivlin le confió a Gantz la formación de un gobierno después de las elecciones, ella era la única MK que no recomendaba a nadie.

Con el respaldo de Levy-Abecassis, el bloque de centro derecha de Netanyahu ahora tiene 59 representantes. El bloque Centro-Izquierda de Gantz tiene 61, pero la Lista Conjunta, Meretz y Yesh Atid-Telem pueden no recomendarlo nuevamente. Los parlamentarios derechistas Yoaz Hendel y Zvi Hauser, que se separaron de Azul y Blanco y formaron la facción Derech Eretz, pero aún apoyan a Gantz, mantienen el equilibrio de poder.

Gantz le pidió formalmente a Rivlin dos semanas más para formar un gobierno el sábado por la noche.

Levy-Abecassis escribió en las redes sociales que “la solicitud de Gantz de extender su mandato es una admisión de que no puede formar un gobierno” y dijo que las negociaciones para formarlo, fueron “una extraña ilusión política, acompañada de amenazas al Primer Ministro” y reprendió a Gantz por “predicación selectiva de aquellos que prometieron una política limpia”.

“El Primer Ministro debería recibir el mandato, porque admitamos que solo él tiene la oportunidad de formar un gobierno”, escribió.

Netanyahu compartió su tweet y respondió en Twitter “Orly, bienvenido”.

Los ministros del Likud también han pedido a Rivlin que otorgue el mandato a Netanyahu y no extienda el mandato de Gantz.

“No puede ser que el líder del bloque más grande no tenga la oportunidad de formar un gobierno”, dijo el domingo por la mañana el ministro de Turismo, Yariv Levin, quien encabeza el equipo de negociación de la coalición del Likud.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.