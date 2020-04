Declaración de Netanyahu en la residencia del primer ministro en Jerusalem

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu, pronunció el siguiente mensaje en la noche de ayer (lunes 6 de abril de 2020), en la Residencia del Primer Ministro en Jerusalem:

“Ciudadanos de Israel, estamos en una semana crucial, para el mundo y para el Estado de Israel. Es crucial porque en la batalla para bloquear el coronavirus, estos días determinarán el rumbo: el avance o el retroceso, y para muchas personas, la vida o la muerte.

“En Nueva York, la epidemia se está desarrollando de un modo desenfrenado. El presidente Trump le dijo al pueblo estadounidense que lo peor está ante ellos. En Europa, los países afectados por el coronavirus han logrado reducir ligeramente el número de muertos. Esto proporciona optimismo, pero el panorama general sigue siendo estremecedor. Cientos de funerales tienen lugar en Europa a diario; la gente está luchando contra la enfermedad.

“En nombre de todos ustedes, me gustaría enviar mis mejores deseos de una rápida recuperación a nuestro amigo, el Primer Ministro británico Boris Johnson, que ahora está luchando contra la enfermedad. “Esta tormenta desenfrenada que se da una vez en un siglo se está cobrando vidas en todo el mundo, de todos los pueblos sin distinción, y está convulsionando las economías de muchos países.

“Nuestra situación es mejor. Gracias a las medidas sistemáticas que hemos adoptado y que estamos tomando, en pocas palabras, la tendencia está mejorando. Pero quien piense que es posible poner fin a la crisis del coronavirus así, con un solo golpe, está muy equivocado.

“Nuestra sabiduría, producto de generaciones, enseña que hay un camino corto que es largo, y un camino extenso que es corto. Cuando se trata de vuestra salud y vuestras vidas, ciudadanos de Israel, no puede haber atajos. Vimos lo que sucedió hace un mes con los eventos de Purim. El contagio del virus se disemina en círculos amplios. Lo diré aquí lo más claramente posible: Pesaj no será Purim

“Cada familia tendrá el Seder de Pesaj en su núcleo reducido. Celebren sólo con los familiares inmediatos que ahora están con ustedes en casa. Por una profunda responsabilidad por el bienestar público, nosotros en el gobierno decidiremos, esta noche, imponer un bloqueo general en todo el país. A partir de las 16:00 de hoy (martes 7 de abril de 2020), permanezcan en sus pueblos y ciudades. Los residentes de ciertos barrios en Jerusalem, sobre los cuales decidiremos y anunciaremos, permanecerán dentro de un área que se definirá para ellos. El cierre general continuará hasta las 07:00 del viernes. Pero hay otra restricción: el miércoles, antes del Seder de Pesaj, todos se quedarán en casa desde las 18:00 hasta las 07:00 del jueves. Sé que esto es muy difícil, pero simplemente no hay otra opción. Haremos cumplir estrictamente el bloqueo. “Les solicito que sigan nuestras instrucciones. Les pido que lo hagan con autodisciplina y responsabilidad personal. Háganlo por ustedes mismos, por sus seres queridos, por la policía y los soldados, que son queridos por nosotros, y que, junto con los equipos médicos y los equipos del Maguen David Adom, están haciendo un trabajo sagrado. Son ángeles de blanco, y ángeles de uniforme. También me gustaría agradecer a los muchos

artistas que han sido voluntarios desde sus casas y balcones para alegrar nuestros corazones, y yo digo: Bien hecho. Los felicito. Somos un pueblo.

“Aunque las instrucciones se están endureciendo, me complace informarles de que hay señales positivas en el horizonte. Pero al mismo tiempo les solicitaría, que no bajemos la guardia. No podemos volvernos complacientes. Estamos avanzando con los preparativos para los escenarios relativos a la salida de la crisis. Esto sucederá solo después del final del Pesaj y la Mimouna, y se aplicarán reglas idénticas con respecto a las fiestas de nuestros hermanos y hermanas, ciudadanos no judíos. Pero existe la posibilidad real de que si las tendencias positivas en Israel continúan, saldremos gradualmente del bloqueo después del Pesaj y la Mimouna.

“En primer lugar, ciudadanos de Israel, depende de ustedes. Depende del grado en que acaten las instrucciones duras que estamos adoptando para el beneficio de todos. “La salida se realizará de acuerdo con el nivel de riesgo en la población. Aquellos que se encuentran fuera de riesgo, saldrán primero, mientras que aquellos con mayor riesgo saldrán últimos, permanecerán en cuarentena tanto como sea posible. Debemos proteger a las poblaciones cuyas vidas están en riesgo y la forma de hacerlo es manteniendo la cuarentena. “El inicio de la salida le insuflará vida a la economía. Dará esperanza a los trabajadores autónomos y a los asalariados por igual, a las pequeñas empresas que están pasando un momento difícil, y también a las grandes empresas que están reclamando. Tan pronto como cambiemos de rumbo, tan pronto como comencemos a aumentar la actividad económica, todo comenzará a cambiar.

“Mientras tanto, para superar este período, ayer el gabinete aprobó un presupuesto de emergencia de 90 mil millones de shekels. Esta es una suma fabulosa. Lo aprobamos para ayudarlo a ustedes: los trabajadores autónomos, los asalariados, los que buscan trabajo y los desempleados. Esta suma también incluye el estipendio de vacaciones que se encuentra en etapas avanzadas de la legislación en la Knéset. Espero que la Knéset complete esta legislación inmediatamente para que los estipendios lleguen durante la festividad de Pesaj, directamente a sus cuentas bancarias. De todos modos, será

otorgado.

“Les pido una cosa más importante, especialmente en este momento. Les solicito que compren productos de consumo hechos en Israel: alimentos, productos agrícolas, medicamentos, ropa, todos elaborados en Israel. “Creo que esta estrategia reconstruirá la economía israelí, que involucra muchos

componentes, uno de los cuales es el número de pruebas para descubrir quién está enfermo. Las pruebas nos proporcionan una mejor evaluación de la morbilidad y su ubicación entre la población. Aspiramos a llegar a 10.000 pruebas en unos días. Fue muy difícil llegar allí. Se registró una disminución, porque de repente faltaban piezas y descubres que alguien más ha tomado tu pedido. Superamos esto y también aumentaremos el número más allá de 10.000 para facilitar una salida gradual y segura del bloqueo. Quiero que sepan lo que esto significa, 10.000. Nos ubica segundos en el mundo, en pruebas per cápita. Creo que Estonia, que tiene alrededor de 1 millón de ciudadanos, está por delante de nosotros. Nosotros, más o menos, tenemos el mismo número de pruebas que Corea, que tiene una población cinco veces mayor que la nuestra, y Gran Bretaña, con una población siete veces mayor que la nuestra. Hay grandes esfuerzos aquí y valdría la pena poner todo en perspectiva. Israel lidera en muchas cosas y no en vano ha sido clasificado como el país más seguro del mundo.

“Nuestros esfuerzos e intentos de adquisición para comprar el equipamiento médico que necesitamos, incluidos los componentes para las pruebas de coronavirus, se están llevando a cabo en condiciones de fuerte competencia internacional, y dichos esfuerzos son interminables. “Hoy hablé con mi amigo, el presidente ruso, Vladímir Putin, y acordamos cooperar también en este tema. Me felicitó por los pasos que hemos dado aquí en la lucha contra el coronavirus. Justo cuando estaba conversando con él, le dije que me estoy tomando un descanso en la reunión que tuve con el diputado Benny Gantz, y me dijo: “Es muy importante que unan fuerzas para el Estado de Israel”. Estoy de acuerdo con él y estoy

convencido de que es posible llegar a un gobierno de unidad. El esfuerzo aún no ha concluido y todavía hay obstáculos. No es simple, pero creo que con buena voluntad y esfuerzo mutuo, es posible alcanzarlo, y es posible y necesario hacerlo inmediatamente. “La unidad es necesaria no sólo a nivel político, sino también en el seno de la sociedad israelí. En los últimos días he visto una maravillosa movilización de jóvenes voluntarios. Es simplemente excepcional. He visto a médicos que fueron afectados por el coronavirus que, como los soldados que fueron heridos en la batalla, quieren regresar y atender a los pacientes. Uno ve lo mismo con las doctoras y enfermeras y es simplemente increíble.

Todos les transmitimos nuestro agradecimiento y admiración.

“Pero también digo claramente que hemos visto otros fenómenos. Hemos visto una terrible incitación contra el público ultraortodoxo, tanto en los medios como en las redes sociales. Esto es inaceptable. Esto es intolerable. Sé que no reflejan las opiniones de la gran mayoría de los ciudadanos de Israel.

“Hace una hora hablé por teléfono con el alcalde de Bnei Brak, Avraham Rubinstein. Le ofrecí a él y a los habitantes mi apoyo. Pero le dije que, en contraste con la canción de Zohar Argov, no estamos solos porque estamos juntos. Incluso en cuarentena no estamos aislados; estamos juntos. Me contó que está recibiendo interminables llamadas de apoyo de ciudadanos de todo el país y de alcaldes. Me dijo: ‘Tenemos un pueblo maravilloso; no hay otro igual en el mundo’.

“Abrazamos a los residentes de Bnei Brak, al igual que toda Italia está abrazando a los residentes de Lombardía, y nuestro corazón está con Bnei Brak al igual que todos los italianos están con Lombardía. Pero tenemos otro vínculo, el de nuestro patrimonio cultural. El nuestro es un pasado que ha conocido mucho sufrimiento y tantos desafíos. Hemos sobrevivido a muchas crisis, más que cualquier otro pueblo en los anales de la humanidad.

“En la festividad de Pesaj conmemoramos el éxodo de Egipto, superando las crisis, superando las aflicciones, superando a Egipto. Crecí con el maravilloso poema de Zeev Jabotinsky, la canción de Betar. En ese poema escribe: ‘Tenacidad a través de todos los obstáculos y enemigos”. Esto es lo que estamos haciendo hoy. “En cada generación superamos desafíos y parece que en los últimos 100 años no hemos visto un desafío como este, pero sé que aunque este es un desafío global que está viviendo toda la humanidad, sé que lo estamos superando juntos y que lo estamos superando con éxito. Juntos estamos escribiendo un capítulo difícil, pero es un gran capítulo en la historia de nuestro pueblo y estado.

“Ciudadanos de Israel, me gustaría desearles a todos un Pesaj feliz y kasher. Quiero bendecirlos a todos para que podamos superar esta aflicción juntos y salir de la cuarentena a la libertad. Jag Sameaj, Feliz fiesta”.

Reproducción autorizada por Radio Jai