Trabajar 2 días y encerrarse 5: ¿La formula para el Coronavirus?

Investigadores del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel han desarrollado un nuevo modelo para contener la propagación de Covid-19 y al mismo tiempo mantener la actividad económica. La clave, explicaron, es una jornada laboral de dos días por semana.

Según el profesor Uri Alon, biólogo de sistemas, sus estudiantes de doctorado Omer Karin y Yael Korem, y el ingeniero informático Boaz Dudovich, un ciclo semanal de dos días hábiles seguido de cinco días de encierro puede proporcionar una buena compensación entre minimizar el impacto en la salud que genera el coronavirus y mantener cierta actividad económica. En última instancia, dijeron los investigadores, este modelo puede ayudar a erradicar el virus.

Actualmente, las extremas regulaciones establecidas por el gobierno israelí para frenar la propagación de Covid-19 han detenido por completo la economía y han enviado la tasa de desempleo a más del 24%.

“Esto cambiará el juego”, mencionó Alon y agregó: “Observamos los modelos epidemiológicos y la forma en que funcionan las pandemias. Al mismo tiempo, muchos de mis amigos y conocidos comenzaron a sufrir serias dificultades económicas, hasta el punto de ir a la bancarrota debido a la cuarentena y las restricciones. Vi que la discusión pública se centró en cuarentena versus trabajo, la salud y la economía, y mi mensaje es que es posible llegar a soluciones inteligentes y creativas que encontrarán un equilibrio entre las dos”.

“Descubrimos que la proporción de cuatro días hábiles durante un período de dos semanas mantendría a flote a sectores enteros de la economía y no la destruiría”

Según el modelo de Alon, la idea básica es reducir la infectividad, R, definida como el número promedio de personas infectadas por cada individuo portador de virus, por debajo del número 1. Cuando R está por debajo de 1, el número de personas infectadas disminuye exponencialmente, un principio básico de epidemiología. La efectividad en Covid-19 se estima en R = 2 o más, lo que lleva a que las tasas de infección observadas crezcan exponencialmente. El modelo requiere que la liberación de la cuarentena vaya acompañada de una estricta higiene. Además, esta liberación no se podrá aplicar a aquellos que han confirmado haber contraído el virus o quienes pertenezcan a grupos de alto riesgo.

“En los modelos que ejecutamos, descubrimos que para que R esté por debajo de 1 no es necesario tener un bloqueo continuo, que representa un desastre para la economía”, aseguró Alon. “Así que verificamos cómo crear una cuarentena inteligente y descubrimos que la proporción de cuatro días hábiles durante un período de dos semanas mantendría a flote a sectores enteros de la economía y no la destruiría. Obviamente, una cuarentena completa erradicará el virus más rápido, pero tener un millón de personas desempleadas también tiene un costo médico: muerte, depresión, tratamiento psicológico, etcétera. Necesitamos entender que las personas morirán independientemente de la política que implementemos”.

Alon manifestó que la proporción seleccionada tiene que ver justamente con las características de Covid-19, y que no es una formula azarosa realizada para una enfermedad común y corriente. “Según la información que tenemos actualmente sobre el coronavirus, la mayoría de los portadores no son infecciosos durante los primeros cuatro días después de haberse infectado. Después de eso, hay un período de tres días en el que son infecciosos, y luego ya no lo son. Por lo tanto, si alguien se infecta durante su tiempo en el trabajo, sólo será infeccioso cuando regrese al aislamiento de su hogar. Estarán cerca de muy pocas personas durante ese tiempo, lo que reducirá drásticamente la posibilidad de infectar a otros”. El modelo sólo funcionará bajo la condición de que todos tengan el mismo horario de trabajo. “Después de algunos de estos ciclos, habremos terminado con esta pandemia”, sentenció.

