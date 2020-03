El coronavirus no logró detener los conflictos bélicos de medio Oriente

El miedo al coronavirus ha puesto a muchos conflictos en el Medio Oriente en segundo plano, en lo que respecta a los titulares.

Pero a medida que el brote de COVID-19 se fortalece en la región, los conflictos a largo plazo siguen fortaleciéndose, lo que aumenta la miseria de millones de personas. Estas guerras ya han destruido la infraestructura de salud en lugares como Yemen, Siria, Gaza, Libia y Afganistán, dejando a los civiles vulnerables a la enfermedad mortal.

La pandemia de COVID-19 también está afectando a partes de la región que tienen fuertes sectores de petróleo y gas y turismo. Pero en los países devastados por la guerra, los profesionales de la salud enfrentan una falta desalentadora de kits de prueba, suministros médicos básicos como mascarillas, guantes y geles de higiene, ademas de personal capacitado profesionalmente.

El Dr. Ali Bakeer, un analista político que se desempeña en Turquía para el Centro Carnegie Middle East en Beirut, dijo que debido a que el coronavirus está dominando las noticias, la gente tiende a pensar que las guerras en el Medio Oriente y en otros lugares han sido suspendidas. Desafortunadamente, este no es el caso, dijo.

“Los conflictos en el Medio Oriente son probablemente la única cosa cuyo curso no pudo desviar el coronavirus. Al menos todavía no”, dijo Bakeer.

“El régimen de Assad sigue atacando a civiles en Siria; Según los informes, Irán reclutó a otros 9,000 milicianos chiítas para unirse a la lucha. Irónicamente, Hezbolláh prometió probar a sus nuevos soldados enviandolos a detectar el coronavirus antes de enviarlos al campo de batalla en Siria”, dijo.

“La situación en Libia no es mucho mejor”, dijo Bakeer. “Si bien el Gobierno de Acuerdo Nacional (con sede en Trípoli) cesó unilateralmente las operaciones militares, el ejercito guerrillero de Haftar y su autodenominado Ejército Nacional Libio siguen atacando y matando a civiles.

“Los civiles en países como Siria, Yemen y Libia son los más vulnerables al coronavirus. Sin embargo, los refugiados y los desplazados no tienen esperanza. Se les deja a su suerte, sin todo lo necesario para sobrevivir a este nuevo enemigo. No tienen hogares para refugiarse. Ciertamente no pueden ejercer distanciamiento social en un ambiente tan cruel”, dijo.

“Los regímenes que no respetan el alma humana, y mucho menos protegen a sus ciudadanos, deberían ser presionados para hacerlo. Ahora es el momento. La comunidad internacional tiene obligaciones que cumplir y aún tiene muchas herramientas que pueden ayudar a este respecto y brindar atención médica y apoyo a los más vulnerables”, aseguró Bakeer.

Abdulaziz Alkhamis, un periodista saudí y experto en Medio Oriente con sede en los Emiratos Árabes Unidos, dijo que el verdadero impacto del coronavirus en estas áreas de conflicto aún se desconoce. La falta de kits de prueba y el funcionamiento de las autoridades de salud centralizadas, la incapacidad de los civiles de moverse libremente para hacerse la prueba y las preocupaciones apremiantes de la guerra significan que la salud queda en segundo plano.

“Solo cuando las cosas empeoren mucho y amenacen con afectar el campo de batalla y las estructuras de comando de los combatientes tomarán el virus en serio”, dijo Alkhamis.

YEMEN

La guerra civil en Yemen está en su quinto año, dividiendo al país más pobre de la región entre el norte respaldado por los rebeldes hutíes que poseen el apoyo de Irán y el sur dirigido por un gobierno patrocinado por Arabia Saudita. La gente allí ha enfrentado casi todas las epidemias posibles desde que estalló la guerra. Según las Naciones Unidas, más de 85.000 yemeníes murieron a causa de enfermedades tratables y desnutrición.

Si el coronavirus se expande allí, el desastre resultante solo exacerbará una situación humanitaria de por si ya extrema.

En el pasado, el país no ha logrado detener los repetidos brotes de cólera que han infectado a más de dos millones de personas y matado a casi 4.000 personas desde 2016.

Alkhamis dijo que los hutíes ya han reciclado la línea del Líder Supremo iraní Ali Khamenei, “que COVID-19 es un virus hecho en Estados Unidos”, para civiles y sus soldados en Sanaa, la ciudad más grande de Yemen. Los rebeldes también han politizado el hecho de que Arabia Saudita suspendió la oración colectiva en el reino, atacando a Riad por la medida de salud.

Como consecuencia de que los hutíes no toman en serio el coronavirus, la conciencia entre la población en la zona controlada por los rebeldes es mínima. Se deja a los activistas independientes para advertir a los civiles del peligro, dijo.

Mientras el virus se propaga, los hutíes intentan avanzar hacia Taiz, antes conocida como la “capital cultural de Yemen” y ahora llamada la “ciudad de los francotiradores” y Ma’rib, una vez la capital del antiguo reino de Saba. El gobierno yemení con sede en Adén generalmente ha estado cooperando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso cerrando los mercados de Qat, “un movimiento difícil culturalmente”, dijo Alkhamis.

Elana DeLozier, investigadora del Instituto de Política del Cercano Oriente de Washington, donde se especializa en Yemen, los estados del Golfo y las armas nucleares y la proliferación, dijo que todos los yemeníes están preocupados por la llegada del coronavirus al país. La gente teme que sea solo cuestión de tiempo.

Aunque todavía no hay casos confirmados, esto no es tranquilizador ya que faltan pruebas, dijo. Todas las partes en conflicto, incluido el gobierno Hadi (el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi vive en el exilio en Arabia Saudita); la organización secesionista del Consejo de Transición del Sur; y los hutíes: han expresado su preocupación y comenzaron a implementar medidas, incluido el cierre de mercados, dijo DeLozier.

Por supuesto, si el coronavirus llega a Yemen, todos los lados de la guerra se verán afectados. La OMS ha expresado su preocupación por el hecho de que el sistema de atención médica ya se encuentra sobrepasado de demana y no da abasto por su pequeña capacidad. Los casos de COVID-19 no solo “abrumarían un sistema ya abrumado” sino que también desviarían la atención de los médicos de los pacientes que están gravemente enfermos por otras causas, dijo DeLozier.

SIRIA

En la sangrienta Siria, 10 años de guerra civil han dejado en ruinas la infraestructura y el sector de la salud. Oficialmente, el gobierno ha realizado alrededor de 100 pruebas para el coronavirus; su Ministerio de Salud dijo que todos volvieron negativos.

Pero Alkhamis dijo que el gobierno confirmó recientemente el primer caso de la enfermedad en Siria. “Es difícil determinar el impacto o la tasa de propagación de la enfermedad en zonas de conflicto hasta mucho después del hecho”, agregó.

La guerra ha obligado a millones de sirios desplazados a campamentos de refugiados superpoblados que carecen de servicios básicos de salud.

Ante la amenaza del virus, el gobierno ordenó el cierre de las fronteras, un bloqueo que limitaba el movimiento popular, cerró escuelas, restaurantes, cafeterías y parques, y suspendió el servicio militar obligatorio.

Alkhamis dijo que el gobierno de Assad ha impuesto toques de queda, pero eso no es nada nuevo para los civiles en gran parte de Siria. Al igual que en el Golfo y Líbano, muchos culpan a Irán por la propagación del virus en el Medio Oriente, ya que Siria frecuentemente recibe ayuda, soldados, armas y funcionarios de la República Islámica.

En las zonas controladas por los rebeldes, también han impuesto toques de queda, tanto en la región autónoma de facto de Rojava en el noreste como en la provincia de Idlib en el noroeste. En Idlib, las fuerzas turcas están monitoreando nominalmente el virus, dijo Alkhamis.

AFGANISTÁN

Afganistán informó el domingo su primera muerte por el coronavirus. Hasta ahora, los funcionarios de salud han informado de 34 casos de la epidemia, principalmente en densamente poblada capital, Kabul.

Y para agregar un insulto a las lesiones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recortó el lunes la ayuda al gobierno después de que sus conversaciones con los líderes de la presidencia afgana en Kabul no lograron cerrar la brecha entre ellos. Mientras tanto, Pompeo avanzó con los talibanes en un acuerdo para retirar a las tropas estadounidenses del país.

La retirada de la ayuda es un castigo por el fracaso de Kabul de presentar un frente unido en el esfuerzo de los Estados Unidos para iniciar conversaciones de paz con los talibanes, el grupo militante islamista que impuso un reino de terror en la mayor parte de Afganistán durante la década de 1990, y que controla la mayor parte del país incluso al día de hoy.

La visita sorpresa de Pompeo a Kabul llegó con la esperanza de revivir el reciente acuerdo de Estados Unidos con los talibanes para poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. En su camino a casa, se detuvo en Qatar, donde altos líderes talibanes mantienen una oficina, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de más alto rango en reunirse con los insurgentes islamistas.

En una severa crítica a un gobierno respaldado durante casi dos décadas por los Estados Unidos, Pompeo expresó su decepción porque el presidente Ashraf Ghani y su rival, Abdullah Abdullah, no pudieron salvar sus diferencias.

“Su fracaso ha dañado las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán y, lamentablemente, deshonra a los afganos, estadounidenses y socios de la coalición que han sacrificado sus vidas y tesoros en la lucha por construir un nuevo futuro para este país”, dijo Pompeo en un comunicado.

Pompeo dijo que Estados Unidos estaba recortando inmediatamente U$D 1 mil millones en ayuda y sacaría otros U$D 1 mil millones en 2021.

Estados Unidos consideraría más recortes, incluida la retirada de apoyo en cualquier conferencia de donantes futura, dijo.

Pompeo también confirmó que Estados Unidos continuaría con su retirada de Afganistán, con el objetivo de eliminar a las 13,000 tropas para el próximo año.

Los talibanes, quienes en el pasado fueron acusados ​​repetidamente de asesinar a trabajadores de la salud, la semana pasada dijeron que no obstaculizarían el trabajo de las organizaciones de salud que luchan contra la crisis del coronavirus.

Desde que comenzó el brote hace aproximadamente un mes, decenas de miles de refugiados afganos han regresado a casa desde Irán, pero solo unos pocos cientos han sido analizados para detectar el virus.

Media Line le preguntó a Tanya Goudsouzian, una periodista canadiense con sede en Estambul que ha cubierto Afganistán durante dos décadas, sobre el estado del acuerdo de paz afgano-estadounidense.

“El acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado el 29 de febrero fue aclamado como ‘histórico’ y un paso hacia la reconciliación después de casi 40 años de guerra en Afganistán. Pero la tinta apenas estaba seca cuando un portavoz talibán anunció que el grupo reanudaría sus ataques contra las fuerzas del gobierno afgano. Hubo una serie de obstáculos que los negociadores no tuvieron en cuenta o dieron por sentado”, dijo Goudsouzian.

“Para empezar, [está] el tema de la liberación de prisioneros talibanes. Los talibanes creían que Estados Unidos se había comprometido a liberar a 5.000 prisioneros antes del comienzo de las conversaciones intra afganas, pero el gobierno afgano insistió en que no era prerrogativa de los estadounidenses hacer tal promesa; más bien, los prisioneros serían un tema en la agenda de las conversaciones intra afganas. Para agravar las dificultades están las elecciones impugnadas y la presidencia paralela del ex presidente ejecutivo Dr. Abdullah Abdullah, que ha debilitado la posición del gobierno. Esto ha hecho que sea profundamente difícil avanzar hacia los próximos pasos”, dijo.

La línea de medios le preguntó a Goudsouzian si algo importante surgió de la visita de Mike Pompeo a Kabul.

“Si. El secretario Pompeo anunció públicamente la reducción inmediata de U$D 1 mil millones en ayuda de Estados Unidos a Afganistán y emitió una amenaza para reducir otros mil millones en 2021 por no comprometerse en el estancamiento electoral. Sin embargo, la mayoría de los observadores ven esto como una medida punitiva que castiga al gobierno afgano por negarse a alinearse con el acuerdo que Estados Unidos negoció con los talibanes”, dijo.

“Estados Unidos está presionando al gobierno afgano para que cumpla el acuerdo que firmaron [los Estados Unidos] con los talibanes en Doha. Es importante recordar que el gobierno afgano fue excluido de las conversaciones de Doha desde el principio; Kabul no es signatario del acuerdo y, por lo tanto, no está obligado a cumplir ninguno de los términos. Pero, al recortar la ayuda a Afganistán en esta hora crítica, es un recordatorio de que Estados Unidos financia al gobierno afgano y refleja una opinión en Washington de que este financiamiento está condicionado a que Kabul cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta”, dijo Goudsouzian.

Media Line le preguntó al periodista canadiense cómo el coronavirus estaba afectando las negociaciones con los talibanes.

“El brote de coronavirus dio a los defensores del acuerdo de Doha el terreno moral para obligar a Ashraf Ghani a liberar a los 5.000 prisioneros talibanes, invocando las convenciones de Ginebra. Afirman que los talibanes son considerados miembros de la milicia, en lugar de terroristas, y afirman que los miembros de la milicia tienen derecho a condiciones saludables de detención bajo las convenciones de Ginebra, y han pedido a Ashraf Ghani que los libere de inmediato. También afirman que Ashraf Ghani está reteniendo a los prisioneros como palanca política en las negociaciones con los talibanes”, dijo.

“Pero la opinión popular afgana se opone abrumadora y apasionadamente a la liberación de esos prisioneros, muchos de los cuales tienen la sangre de afganos inocentes en sus manos. La oferta de Ghani de liberar a 1.500 prisioneros como un gesto de buena voluntad hacia los talibanes se enfureció en todo el país. Pero bien puede ser que la crisis del coronavirus pueda forzar su mano”, dijo Goudsouzian.

GAZA

COVID-19 tardó en aparecer en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud, que está controlado por el grupo islamista Hamas, ha informado solo dos casos del coronavirus, ambos en hombres de Gaza que habían regresado de Pakistán a través de Egipto.

Israel ha impuesto un bloqueo estricto a Gaza durante más de 12 años, y Egipto también ha limitado el movimiento de personas y bienes al enclave. El gobierno de la Autoridad Palestina con sede en Ramallah, en Judea y Samaria, ha impuesto sus propias medidas contra Hamas en un intento de obligarlo a renunciar a su control de la Franja de Gaza.

Todo eso combinado ha llevado al deterioro de muchos aspectos de la vida en el empobrecido enclave palestino, incluido el sector de la salud.

A pesar del bloqueo, Israel permite que los casos médicos graves crucen a través de la frontera. La capacidad de prueba de Gaza sigue siendo muy limitada, con suficientes kits para procesar 150 muestras. Israel entregó 200 kits adicionales.

Pero la semana pasada, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, los funcionarios israelíes permitieron la entrega de cientos de kits de prueba adicionales junto con equipos de protección médica.

Los funcionarios israelíes dicen que están monitoreando de cerca la situación en Gaza y que están listos para trabajar con la comunidad internacional si hay un brote generalizado.

Los 1,8 millones de habitantes de Gaza son extremadamente vulnerables. La tercera zona más densamente poblada del mundo (después de Singapur y Hong Kong), Gaza ya sufre una crisis humanitaria prolongada y una infraestructura de salud debilitada..

LIBIA

Tras recuperarse de seis años de guerra civil que llevó al país del norte de África al caos, Libia informó el miércoles de su primer caso del coronavirus.

La guerra civil mortal ha degradado gravemente el sistema de salud pública.

Incluso antes de que se detectara este primer caso, ambas administraciones rivales habían lanzado medidas preventivas contra la pandemia de COVID-19, incluidos los toques de queda nocturnos y el cierre de restaurantes y cafeterías.

Pero continuaron luchando en el campo de batalla principal al sur de la capital, Trípoli, donde se escucharon nuevamente fuertes bombardeos el miércoles.

Alkhamis dijo que en Libia, al igual que en otras zonas de conflicto, el Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli acusa al gobierno rival con sede en Tobruk de utilizar “mercenarios extranjeros” que pueden traer el coronavirus de sus países. Esta acusación se utiliza principalmente como un ataque de propaganda contra el mariscal de campo Khalifa Haftar, el comandante del Ejército Nacional de Libia, que es leal a la Cámara de Representantes con sede en Tobruk.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.