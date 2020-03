Italia: “La urgencia ahora es la falta de tubos de oxígeno para llevar a las casas”

La pandemia de coronavirus sigue sumando infectados y cobrando vidas en Europa en donde España e Italia son los países con mayor número de víctimas. Graciela Frola reside en Torino y relató para Radio Jai su experiencia en el foco de la enfermedad.

“Primero pensábamos que era una cosa lejana en China, que no podía llegar. Cuando pasaba en Lombardía, que está a 200 km de Torino, pensábamos que eran exagerados los milaneses, y bueno, llegó aquí también. La segunda etapa fue pensar que hay uno o dos casos, que no va a pasar nada. Y después cuando te das cuenta, tienes el demonio en casa, entonces es una crisis terrible y cada uno se arregla como puede”, describió Graciela.

“Estamos empezando ya la tercera semana de encierro obligatoria. Soy la responsable del colegio de Salamanca, en Torino y acabo de publicar un libro que se llama ‘Flores, el barrio del papa Francisco, una versión en italiano y otra en castellano. Es la primera vez que se hace un análisis de la historia del país desde el punto de vista no católico”, contó al recordar la tarea que desarrolla y los proyectos en los que trabaja.

“A pesar de que en Europa hay un foco importantísimo, no hay a nivel comunitario ninguna norma”, explicó respecto de la falta de consenso para encarar acciones entre los miembros de la unión. Ya se habla de una pérdida del PBI de un 6 por ci y la economía puede verse afectada nto, que será aún mayor si la pandemia tarda en ceder.

En cuanto a si se pueden dictar los cursos de aprendizaje de su instituto de manera no presencial, expresó que “No todos tienen la tecnología necesaria en casa, no todos van a poder seguir las clases online, no todo tiene una buena recepción”.

Italia tiene un índice de mortalidad en relación a los contagiados, que es mucho más elevado que el que se conoció de China o en otros países afectados.“Una urgencia que hay ahora es la falta de tubos de aire para llevar a las casas, porque hay muchas personas que pueden salir del hospital, pero necesitan seguir teniendo el oxígeno, y estas bombas de oxigeno no están disponibles para todos”.

Aclaró Frola que “una de las cosas que de las que se habla muchísimo es de la cantidad de contagiados, de personas que se curan, de las personas que se mueren. Pero nadie piensa en el dolor profundo de las personas que están trabajando en el frente, ninguno piensa en el dolor de los médicos que están luchando con la muerte cada segundo”. En las últimas horas se conocieron casos de suicidio entre el personal de la salud que se ve desbordado por la imposibilidad de brindar la atención necesaria a tantas personas al mismo tiempo.

Tras varios días de caída, la cifra de nuevos contagios trepó hasta los 4492 frente a los 3492 del día anterior. El total de casos positivos ascendió a 80539, con 8165 fallecidos.

El nuevo alza en el número de contagios diarios se registra especialmente en Lombardía, la región más afectada, donde en las últimas veinticuatro horas aumentaron en más de 2500.

Lombardía acumula ya 34889 contagios totales y 4861 fallecidos seguidos por Emilia Romaña (10816 contagios totales), Véneto (6935) y Piamonte (6534), las cuatro regiones en el norte de Italia.

