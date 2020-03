El heredero a la corona británica tiene Coronavirus

El lunes, el primer ministro Boris Johnson ordenó detener por tres semanas toda actividad no esencial para combatir la propagación del virus, una maniobra que en el resto del mundo se ha considerado tardía y por la cual el recién asumido primer ministro fue ampliamente criticado, siendo acusado de dar via libre al COVID-19 para no sacrificar la economía del país.

Las restricciones son las más drásticas medidas impuestas por un gobierno británico en tiempos de paz. Pero no llegan tan lejos como los encierros en Italia y Francia, donde la gente necesita un documento que autorice sus movimientos.

Hasta el martes, Gran Bretaña tenía 8.077 casos confirmados de COVID-19 y 422 muertes, 87 muertes más que un día antes.