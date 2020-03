Vashti y Esther, símbolos del feminismo de hace 2500 años

Llega Purim y convocamos a Ethel Barylka que es Licenciada en Literatura Hebrea y Filosofía, y Máster en Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalem, a reflexionar sobre el contenido de la festividad y el rol de la mujer en el mismo.

“Purim, como muchas otras festividades, tiene una presencia femenina muy marcada. En especial en esta festividad, todo el acontecimiento gira alrededor de la heroína principal de la historia que es Esther, y la trama nos habla de una mujer que pasa una transformación sumamente interesante, tanto como judía como mujer”, dijo Barylka.

“En la historia, no queda claro cuál es el destino final de Vashti, nosotros suponemos que la matan, pero el texto no lo plantea. El tema de Vashti es interesante y a la vez complejo, en el sentido de cómo ha sido tratada por nuestra tradición. Vashti es una reina que se niega a obedecer el mandato del rey. La pregunta que es muy interesante hacer, es por qué nuestra tradición, en general, no le dio un lugar fundamental, sino que solamente en la actualidad, de alguna manera, retomamos esta imagen convirtiéndola en un símbolo de feminismo. Incluso, la tradición midráshica no la ve como una figura positiva, sino como una aliada del rey que estaba ofendida, no porque tenía que presentarse ante él, sino por la manera en que había sido convocada, que afectaba a su estatus como reina”, aclaró.

Barylka expresó que “desde la perspectiva nuestra en el siglo XXI, sin duda, Vashti se convierte en una heroína, al negarse a presentarse ante los hombres que estaban en la gran fiesta, lo que algunos consideran que de hecho, era una especie de gran orgía”.

“Esta historia está marcada por dos mujeres muy diferentes pero ambas tienen algo en común, que es el de pasar de un estado de pasividad a un estado de acción, pasar a elegir una actitud y de alguna manera poner de manifiesto cuál es el trato que se le da a la mujer en ese relato, que no dista mucho, lamentablemente, de cuál es el trato que se le dio a la mujer a lo largo de la historia”, dijo Barylka.

“También vale la pena mencionar que hoy, el día de ayuno de Esther, es también considerado por las organizaciones femeninas como el día de la aguná. La aguná es aquella mujer que ha quedado encerrada o anclada en una situación matrimonial de la cual quiere salir pero no puede, bien porque su marido ha desaparecido, o bien, en los casos más modernos, porque su marido le niega el divorcio. Y no es casualidad que las organizaciones femeninas hayan decidido tomar justamente el día del ayuno de Esther para hablar de este tema tan doloroso, que son las mujeres que quedan encerradas o encadenadas a un vínculo al que ellas no elijen estar sometidas, de alguna manera como le paso a Esther, que está sometida a un vínculo con el rey, que es un vínculo que ella no elije con libertad”, completó.

Ethel Barylka actualmente dirige el proyecto “Mujer y Judaísmo” en español www.mujeryjudaísmo.com

