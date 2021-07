Varados en el exterior: “Para un argentino que a duras penas puede con su sueldo en pesos, es muy difícil quedarse en un lugar que se maneja en dólares”

La periodista y escritora Silvina Scheiner está, como tantos argentinos, varada en la ciudad de Miami de donde debía regresar el próximo 2 de julio.

“Tengo a mi hija viviendo desde hace ya dos años en Australia, y vine aquí a darme la vacuna correcta para eventualmente poder viajar a verla”, explicó Scheiner. Cabe aclarar que algunas de las vacunas que se aplican en Argentina no están incorporadas en el listado de las aprobadas para ingresar a Europa y otros destinos.

Respecto del momento en que se enteró que no podría abordar el vuelo para el que tenía reserva, relató: “hace 2 días que me dijeron que no iba a poder volar, y ahora estoy con la agencia de viajes cuando podría ser. Aparentemente me dieron para el 16 de julio pero el tema va mas allá de cuando tenés vuelo”.

La dificultad más grande para aquellos que se encuentran en la misma situación que Silvina es afrontar los gastos que esa permanencia implica. “Aquí una noche de hotel puede costar 400 dólares y una comida sencilla unos 17 dólares” dijo la profesora universitaria y experta en comunicación.

“Para un argentino que a duras penas puede con su sueldo en pesos en pesos, estar en una ciudad que se maneja en dólares es difícil, y el gobierno no puede disponer de tu dinero”, argumentó.

