Rabinos de Jerusalem dicen que la llegada del Mesías está cerca

Frente a los últimos acontecimientos políticos en Israel, rabinos influyentes en Jerusalem, han advertido a la comunidad judía mundial que la llegada del Mesías estaría a la vuelta de la esquina.

El rabino Shlomo Moshe Amar, ex rabino jefe de los judíos sefardíes de Jerusalem, dijo en un discurso que el Mesías podría estar en camino.

Su declaración fue hecha en el evento tradicional en memoria del rabino Yisrael Abuchatzira (también conocido como Baba Sali), al que asistieron más de 100.000 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales y líderes religiosos, en la ciudad meridional de Netivot Israel.

“Estamos en pésimas condiciones. Nunca antes habíamos tenido elecciones como ésta”, dijo Amar sobre el actual estancamiento político de Israel antes de que se celebraran las terceras elecciones en Israel dentro del plazo de un año.

“No soy una persona política y no he hablado de ello antes, pero habrá otra elección y tal vez otra más después de esta y no veo ninguna salida. Quién sabe lo que Dios está preparando para nosotros, quién sabe si el Mesías no está en camino”, declaró de forma sugestiva.

Amar también mencionó las declaraciones del rabino Chaim Kanievsky, una de las principales autoridades del judaísmo ultraortodoxo en Israel, que salió en los titulares hace cuatro años cuando anunció que la venida del Mesías era inminente.

“Todos los grandes rabinos de esta generación dicen que el Mesías está a punto de revelarse”, dijo Amar y sostuvo: “Todas las señales que los profetas han dado, todo está sucediendo, uno por uno, lo que necesitamos es mantenernos fuertes un poco más de tiempo”.

La semana pasada, el hijo de Baba Sali, el rabino Baruch Abuhatzeira, dijo que la venida del Mesías evitaría la complementación para el plan del presidente norteamericano Donald Trump para Oriente Medio.

El escritor y pastor Gary Bowers, que es investigador católico de profecías bíblicas, cree que los rabinos tienen razón cuando dicen que el Mesías ya está vivo, “pero están equivocados cuando dicen que ya está en la Tierra, o que es un hombre nacido en esa generación”.

Bowers lamentó que el judaísmo rechace la idea de que Jesús de Nazaret sea el mesías, predicando que la evidencia histórica de la teoría católica es irrefutable.

