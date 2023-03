Moshé rompe las tablas de la ley

Rabino Yerajmiel Barylka

“Y volvió Moshé y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas… Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshé, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte” (Shemot 32:15, 19)

La ruptura de las tablas se menciona de nuevo en parashat Ekev, como parte del resumen de las peregrinaciones en el desierto: “Y miré, y he aquí habíais pecado contra .A. vuestro Dios; os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que .A. os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos.” (Devarim 9: 16-17)

La destrucción de las tablas representa la tragedia de la generación del desierto y, en gran medida, la malaventura del Pueblo de Israel, hasta nuestros días.

Cuando un Sefer Torá cae al piso, toda la congregación queda conmocionada; Aquí, las tablas -escritas con la propia escritura de Dios- fueron destrozadas por Moshé delante de toda la nación.

Es imposible describir la tragedia, encarnada en este acto, y dónde y qué, podríamos haber sido si no fuera por el pecado del becerro de oro. Pero en un nivel diferente, más allá de la tragedia de la nación en su conjunto, el pecado del becerro de oro es la tragedia de Moshé. Nos imaginamos a Moshé trabajando y esforzándose vigorosamente en el intento de inculcar los valores de la Torá y la fe en Pueblo de Israel, tratando de acercarse a Dios a través de la comprensión, y ahora – mientras está en el pináculo de su esfuerzo, en medio de su encuentro personal con Dios en el Monte Sinaí, recibiendo la Torá – él se viene abajo y descubre que, en cierto sentido, todos sus esfuerzos han sido desperdiciados.

¿Qué hizo que Moshé rompiera las tablas mientras bajaba por la montaña? ¿Por qué decidió que era correcto romperlas?

El Midrash aborda esta cuestión y trae una parábola para explicar la acción de Moshé: Decidió que era mejor romper las tablas y hacer que Israel no recibiera la Torá, de tal manera que su acto de traición no sería un rechazo directo de los mandamientos – porque aún no los habían recibido y aceptado.

En el mismo sentido, encontramos otra explicación en el midrash: Moshé también dijo: Mejor que se les considere pecadores involuntariamente, en lugar de ser considerados como infringiendo deliberadamente lo que está escrito en las tablas, “Yo soy el Señor vuestro Dios”, donde el castigo es: “El que sacrifica a [extranjeros] los dioses serán totalmente destruidos; “Por lo tanto, rompió las tablas. (Shemot Rabá, 43) Así, incluso cuando Moshé ve que Benei Israel han descuidado todo lo que aprendieron, nunca deja de tratar de protegerlos. Moshé entiende que es mejor que se rompan las tablas, antes que el pueblo sufra más.

Otro midrash introduce un ángulo ligeramente diferente: Había tres cosas que Moshé hizo por su propia iniciativa, las cuales estaban en consonancia con la voluntad de Dios… él rompió las tablas… (Shemot Rabá, 46) Aunque la decisión fue solo de Moshé, Dios concordó con su acción y le concedió la aprobación divina retroactivamente.

Sin embargo, vemos una dirección diferente, casi opuesta, adoptada en otros midrashim: “En aquel tiempo .A. me dijo: Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera” (Devarim 10: 1) – Por eso está escrito: “No se apresuren en su espíritu a enojarse, porque la ira descansa en el seno de los necios” (Qohelet 7: 9). ¿Quién es el que estaba enojado? Moshé, como dice, “la cólera de Moshé se encendió, y él echó las tablas de sus manos, y las partió al pie del monte” (Shemot 32:19). El Santo le dijo: “Tú, Moshé, estás quitando tu enojo en las Tablas de la Alianza, ¿quieres que saque mi ira, y verás que el mundo no podrá existir, ni siquiera un momento?” Moshé dijo: “¿Qué debo hacer?” [Dios] respondió: “Te estoy imponiendo una sanción, tú las rompiste y tú debes reemplazarlas”, y por lo tanto dice: “Haz dos tablas de piedra” (Devarim Rabá, 3).

Este midrash no describe el acto de Moshé como el resultado de la consideración lógica, sino más bien, hasta cierto punto, como un estallido emocional a la vista de Benei Israel y sus acciones.

Cuando Moshé ve desmoronarse ante sus ojos todo su esfuerzo de liderazgo, se llena de ira, y rompe las tablas, sin pensar en los resultados o la importancia de este acto. Por esto, Dios lo reprende.

Un tercer acercamiento es traído en el Avot de-Rabí Natán (2: 3); “Rabí Yehudá ben Beteira dijo: Moshé no hizo pedazos las tablas, sino que Dios le dijo que lo hiciera, como está escrito: “Boca a boca le habló” (Bemidbar 12: 8) Boca a boca le dijo que rompiera las tablas. El midrash continúa citando una lista de Tanaim (entre ellos Rabí Eleazar ben Azaria, Rabí Akiva, Rabí Meir, y otros) que coinciden en que Moshé actuó siguiendo un comando Divino directo.

¿Por qué estos Tanaim interpretan la situación de una manera que parece ser una completa desviación del sentido literal de los versículos? ¿Por qué quieren probar que Moshé actuó como lo hizo porque le habían ordenado? La respuesta parece clara: es, sencillamente, imposible imaginar a Moshé decidiendo por su cuenta romper las tablas que Dios le dio, sin una instrucción explícita para hacerlo. No es posible que un ser humano pueda decidir por sí mismo romper las Tablas y los mandamientos inscritos en ella por cualquier razón, incluso como una respuesta a la violación absoluta de los mismos valores que la Torá viene a enseñar e inculcar. Estos Tanaim no podían imaginar a Moshé decidiendo por su propia iniciativa romper la palabra de Dios únicamente sobre la base de su propio cálculo, y ciertamente, no como resultado de un arranque de ira. Aunque hay alguna lógica en la acción de Moshé, es imposible que cometa una especie de “transgresión por el bien del cielo”, para educar a la nación. Una “transgresión por una buena razón” es un concepto que es ajeno a la Torá. Moshé no podía haber transgredido la palabra de Dios diciéndole que transmitiera la Torá a Benei Israel, sin una instrucción explícita de Dios.

¿Qué pasa con las otras opiniones que revisamos? ¿Es posible que tuvieran la posibilidad de una “transgresión por causa del cielo”? ¿Acaso sugerirían que la acción de Moshé podría quedar impune si actuaba como lo hacía en contravención de un mandato Divino explícito, y sin consultar primero a Dios? Para completar el cuadro, debemos volver a un midrash anterior que examinamos, y ver su preámbulo: El texto “emergió” de las tablas, y por lo tanto las destrozó, como dice: “Y miré, y he aquí habíais pecado contra .A. vuestro Dios; os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que .A. os había mandado.” (Devarim 9:16) – Moshé vio que pecaron, (Shemot Rabá, 46) No habla de la escritura en el sentido simple de la palabra, sino más bien acerca de la sustancia y los valores. Cuando el Pueblo de Israel transgredió el mandamiento fundamental de Dios: “No tendrás otros dioses delante de Mí”, el texto escrito dejó la Torá, por así decirlo: todos los valores que ella expresó y vino a enseñar a la nación, volaron al aire y lo abandonaron. Después de esto, las tablas quedaron en gran parte desprovistas de significado; Por lo tanto, Moshé se permitió romperlas. Las tablas con la escritura divina sobre ellas, que Dios había mandado transmitir a la nación, no se habrían roto por Moshé. Pero después del pecado de la nación, desaparecieron las letras y las frases de las tablas y su significado. Para completar este enfoque, hay otro midrash que añade un detalle más sobre el acto de Moshé: “Cuando Dios le dio las tablas, se transportaron a sí mismas por su liviandad. Cuando Moshé empezó su descenso, se acercó al campamento y vio al becerro de oro, el texto tomó vuelo, y las tablas, desprovistas de sentido, se hicieron pesadas en las manos de Moshé. Inmediatamente, “la ira de Moshé se encendió, y él echó las mesas de sus manos, y las partió al pie del monte” (Shemot 32:19) (Tanjumá, Ki Tisá, 26).

Cuando Moshé desciende de la montaña, las tablas son tan livianas que lo transportan. Moshé está enteramente envuelto en el espíritu de su intensa experiencia espiritual; está lleno de motivación y deseo de transmitir a la nación lo que ha aprendido. En tal situación, ningún peso en el mundo podría detenerlo o pesarle; Lleva el peso de las tablas con facilidad. Pero cuando ve lo que Benei Israel está haciendo, su fuerza lo deja; Su “altura” espiritual se derrumba. Todo el poder considerable que se guardaba dentro de él, expresado también en forma de fuerza física, desaparece.

Inmediatamente, las tablas son demasiado pesadas para él, y las deja caer. No tiene fuerza para sostener el vacío.

Desde la perspectiva de este midrash, Moshé quería llevar las tablas a Benei Israel, y nunca tuvo ninguna intención de romperlas. Sin embargo, su conmoción y su decepción causaron que su fuerza interior -que le había mantenido vivo en la cima de la montaña durante cuarenta días y cuarenta noches sin comida ni bebida- se disipa instantáneamente, “y los destrozó al pie de la montaña”.

Pensándolo bien, es muy fácil comprender qué sucedió con Moshé.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai