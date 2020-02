Ira Gershwin: El gran letrista de Broadway que vivió bajo la sombra de su hermano

Ira Gershwin fue un destacado letrista de musicales de teatro estadounidense, que colaboró con su hermano menor ―el compositor George Gershwin― para crear algunas de las canciones más memorables del siglo XX. Con George, escribió más de una docena de espectáculos de Broadway, con canciones como «I Got Rhythm», «Embraceable You», «The Man I Love» y «Someone to Watch Over Me», además de la ópera Porgy and Bess.

El éxito que obtuvo su hermano George, a menudo ha eclipsado el papel creativo que tuvo Ira. Juntos hicieron su última colaboración (Gerswhin moriría poco después de que se estrenara) en la película musical Shall we dance (Ritmo loco) de 1937, protagonizada por Ginger Rogers y Fred Astaire. Algunas de las canciones de la película se convirtieron en un éxito inmediato, como el caso de “Summertime” «They can’t take that away from me (nominada al premio Óscar), «Let’s call the whole thing off» o «They all laughed», que fueron versionadas por numerosos artistas tales como Ella Fitzgerald o Louis Armstrong. Sin embargo, la temprana muerte de su hermano George le afectó e Ira estuvo un tiempo retirado. Después continuó coescribiendo (en el apartado de la letra) canciones de éxito junto a compositores como Jerome Kern («Long ago [and far away]»), Kurt Weill y Harold Arlen.

En 1946 fue padrino de bautismo de Liza Minnelli.

El famoso compositor de Broadway Irving Berlin («Blanca Navidad») dijo que las últimas canciones que escribieron los Gershwin juntos, eran las mejores canciones que una persona podía haber escrito con las originales melodías de George y las imaginativas letras de Ira.