Steven Spielberg y La lista de Schindler: La historia

Steven Allan Spielberg es un director, guionista y productor nacido en Cincinatti nacido el 18 de diciembre de 1946.

Es el hijo mayor del matrimonio judío del ingeniero electrónico Arnold Spielberg, que falleció en el año 2020 a la edad de 103 años; y de la concertista de piano Leah Posner, que murió en el año 2017 a con 97 años, dueña también de un restaurante en la ciudad de Los Angeles. Tiene tres hermanas llamadas Sue, Anne y Nancy.

Debido a los traslados laborales de su padre, residió en diferentes Estados norteamericanos durante su niñez y adolescencia. En el año 1965 sus padres se divorciaron y Spielberg, quien siempre mantuvo en esta primera etapa de su vida una relación distanciada con su padre, se mudó con su madre y hermanas a California.

Como autodidacta, comenzó a rodar cortos a comienzos de los años 60. Debutó con un film del Oeste titulado “The Last Gun”) hasta que a los 18 años dirigió y escribió su primer largometraje, “Firelight” (1964), una película de ciencia-ficción basada en una historia ideada por su hermana Nancy, quien también actúa en el film. Fue proyectado comercialmente en un cine de Phoenix, la ciudad en la que residió durante su juventud Firelight, que se proyectó en un cine local en Phoenix, contó con un presupuesto de 500 dólares y en aquel momento logró recaudar 501, lo que le generó una ganancia de un dólar. Asistió durante tres años a la Escuela Secundaria Arcadia de Phoenix, pero se graduó en 1965 en la Escuela Secundaria Saratoga de California. Sin embargo, cuando llegó el momento de la formación académica, vio como se le cerraban las puertas, pues tanto la University of California at Los Angeles (UCLA) como la University of Southern California (USC), dos prestigiosas universidades en las que se dicta la carrera de cinematografía, lo rechazaron.

Finalmente, fue aceptado en la California State University en Long Beach, donde obtuvo su título recién en 2002, luego de retomar sus estudios tras abandonarlos durante un largo tiempo. Si bien puede resultar raro, lo cierto es que las dos negativas a su solicitud estaban fundadas: sus notas en la secundaria eran malas, odiaba ir a la escuela y sufría de dislexia, la cual le fue diagnosticada más tarde. Él solo quería hacer cine, pero para los estándares que imponen las instituciones norteamericanas no era un candidato elegible.

El responsable de algunas de las películas más taquilleras y entrañables de todos los tiempos, tuvo una vida difícil marcada por los conflictos familiares y el ya mencionado enfrentamiento con su padre. Sin embargo, convirtió su dolor en arte y logró desarrollar piezas tan únicas como emocionantes.

La filmografía de Spielberg incluye una heterogeneidad de géneros, reflejando su cinéfilia y conocimiento de la cultura popular en proyectos de enorme valía en su aspecto técnico, mezclando el sentido épico del entretenimiento con la capacidad para la creación de suspenso, de expresar emociones y mostrar brillantez estética

Pero su verdadera carrera comenzó cuando ingresó en Universal Studios como pasante no remunerado dentro del departamento de edición. Allí dio los primeros pasos que de los que luego lo llevaron a realizar superproducciones millonarias con las estrellas más importantes del mundo actoral. Su arsenal inagotable de ideas estuvo presente incluso en sus primeros años de vida y su impronta estuvo presente a la hora producir relatos que se hicieron un lugar entre los más inolvidables y entrañables jamás desarrollados.

Tiburón (1975), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), Indiana Jones, E.T., el extraterrestre (1982) y Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993) son arquetipos del Hollywood moderno. Pero sus producciones también abordaron temas humanistas como el Holocausto.

En este último ítem sobresale, con luz propia, La lista de Schindler, un título rodado en blanco y negro en tono de docudrama, Spieberg reflejó el sufrimiento del holocausto judío en el período nacionalsocialista alemán. Este drama consiguió por fin que la Academia de Hollywood le galardonase con el Oscar al mejor director y a la mejor película; y que la crítica de su país comenzase a valorar su trabajo de manera más seria.

Veamos algo sobre esta película

En septiembre de 1939 los nazis invadieron Polonia. Los judíos fueron internados en guetos y enviados a campos de concentración. El empresario alemán Oskar Schindler (Liam Neeson), un dandy oportunista con talento para las relaciones públicas, aprovechó esta situación para prosperar económicamente. Comenzó así una interesada relación con los militares nazis más poderosos para poner en marcha una fábrica en Cracovia, cuya mano de obra serán operarios judíos procedentes de los campos de concentración. En la sombras, la mano derecha de Schindler era Itzhak Stern (Ben Kingsley), un judío que se hizo realmente cargo del negocio. Su objetivo fue elaborar una lista de trabajadores judíos que estarán bajo su protección. Sin embargo, y a pesar de tardar tiempo en comprender la barbarie nazi, Schindler acaba por implicarse totalmente contra el holocausto. Lo que empezó como un negocio muy lucrativo, acabó convirtiéndose en la obsesión de Schindler que, comprometiendo su dinero y su futuro, tratará de liberar a cuantas más personas de la garras del psicópata Amon Goeth (Ralph Fiennes), oficial al mando de uno de los campos.

Como agradecimiento a la colaboración que, para realizar el film, recibió de la Universidad Hebrea de Jerusalem; y a la ayuda que su esposa recibió de la B´nai Brith; Spielberg decidió que las avant premier del mismo las realicen las filiales locales de ambas instituciones.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai