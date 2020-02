Carnaval 2020: La moda del antisemitismo llega a España

La Asociación Cultural “El Chaparral” del municipio Las Mesas, en la provincia española de Cuenca, adoptó al Holocausto como la consigna para su desfile en este Carnaval. Su exposición resultó ampliamente criticada y comparada con el desfile de Aalst, Bélgica, por el antisemitismo representado en ella.

Los participantes se disfrazaron de soldados nazis, prisioneros de campos de concentración, las niñas fueron vestidas con el abrigo rojo característico de la película “La Lista de Schindler” de Steven Spielberg, u otros disfraces de mal gusto como el llevado por varios jóvenes, con la bandera de Israel de un lado y un disparo en el costado.

La indignación se hizo expresa de forma veloz en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde los testigos del Carnaval denunciaron a la Asociación Cultural El Chaparral:

“Hablan por sí solas y manifiestan con bastante desagrado y ofensa la muerte de millones de personas, entre ellos, miles de españoles. Hoy el Ayuntamiento De Campo de Criptana les ha permitido desfilar y hacer el número de “Cámara de gas” en la plaza, portar crematorios y menores judíos con la Estrella de David. Es demencial. Espero que el Ayuntamiento Miguelturra y el Ayuntamiento de Ciudad Real no dejen participar tan nefasto trabajo. #EsFascismoNoesCarnaval”, escribió una mujer en un grupo.

La propia peña, intentando cubrirse por adelantado de la polémica en la que se verían envueltos, publicaron el pasado 21 en sus páginas de Facebook e Instagram el por qué de su temática:

“Haciendo referencia a uno de los episodios más cruento del siglo XX, el montaje que mostramos este año pretende hacer una mención a uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en la historia de la humanidad.

Es un homenaje a las millones de personas que, injustamente, murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, principalmente en Alemania. Es un hecho que ocurrió…… y no recordarlo no hará que no haya sucedido.

Presentamos este tema como un mero hecho histórico, sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política, o que pueda resultar ofensivo o hiriente para alguien.”

Sin embargo, el mensaje transmitido por la Asociación Cultural El Chaparral no pareció representarse en su desfile, las alusiones a las cámaras de gas, a las millones de víctimas del Holocausto, al régimen nazi y a la segunda guerra mundial, no parecieron llevar otro mensaje que la burla.

A pesar de haberse posicionado institucionalmente en contra del Holocausto, la imagen de perfil de la Asociación Cultural El Chaparral en Facebook muestra a una mujer sosteniendo un cetro con el aguila imperial (simbolo nazi) y una Cruz de Malta, acompañada por dos perros Dóberman.

El más infame de los desfiles antisemitas se lleva a cabo sistemáticamente en la ciudad belga de Aalst, donde año tras año los juerguistas realizan apologías al nazismo y refuerzan los estereotipos de los judíos bajo la mirada cómplice del municipio.

