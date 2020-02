Startup israelí te ayuda a tomar solo las vitaminas que necesitas

Comer saludablemente es un negocio complicado hoy en día. Sabemos mejor que nunca lo que es bueno para nosotros, pero toda esta información hace que la dieta óptima parezca un objetivo lejano y difícil de alcanzar.

¿Hemos tenido suficientes ácidos grasos omega-3 esta semana? ¿Y qué hay de nuestra ingesta de calcio? ¿Y quién puede hacer un seguimiento?

Startup israelí Nutricco quiere poner fin a la confusión al proporcionar una solución inteligente e integral que monitorea la ingesta de nutrientes y llena los vacíos con suplementos dietéticos.

Los usuarios obtendrán una aplicación que rastrea las necesidades dietéticas y un dispensador de suplementos con las vitaminas que necesitan.

No es que Nutricco planee empujar las píldoras por la garganta de las personas, insiste el fundador y CEO Leonid Pirogovsky.

“Proporcionamos los nutrientes que las personas necesitan en las cantidades que las personas necesitan en el momento en que necesitan tomarlos”, señala.

“Ni por un momento les digo a las personas que deben tomar suplementos dietéticos. Por el contrario, les estamos diciendo a las personas que coman de manera saludable ”, enfatiza.

“Los clientes a los que me dirijo son personas que ya están consumiendo suplementos porque piensan que falta algo en su dieta, y les estoy diciendo que dejen de malgastar su dinero, echen un vistazo a su dieta, la mejoren y complementen si falta algo “.

Decisiones informadas

Pirogovsky ideó la solución después de desilusionarse con la industria farmacéutica tradicional de la que formaba parte. Percibió una grave desalineación entre los deseos de los clientes y la forma en que se les imponen los suplementos dietéticos.

“Las personas consumen sin comprender lo que consumen, pero basan su consumo en anuncios, en lo que escuchan de sus amigos”, dice. “Es una decisión mal informada”.

“Trabajé para el otro lado y entendí cómo funciona este mecanismo. De allí surgió la motivación para resolver el problema y brindar a las personas una herramienta simple para tomar decisiones y proporcionarles lo que les falta para mantener su equilibrio nutricional “.

Nutricco planea cobrar una tarifa de suscripción mensual que cubre la aplicación, los suplementos y el servicio para el dispensador.

“Si comes sano, necesitarás consumir menos suplementos dietéticos y eso me deja con una mayor ganancia”, dice. Esto se debe a que Nutricco no tendrá que comprar tantos suplementos de los proveedores.

Cómo funciona Nutricco

La aplicación Nutricco ofrecerá tres niveles diferentes de compromiso.

El nivel más básico consiste en recibir notificaciones y recordatorios para tomar suplementos determinados por las respuestas a un cuestionario dietético y actualizaciones en tiempo real. Por ejemplo, un usuario que generalmente necesita tomar ácidos grasos omega-3 un par de veces a la semana puede notificar al sistema si come pescado y puede renunciar a una segunda ronda de omega-3.

El segundo nivel de participación permitirá a los usuarios realizar un seguimiento de la ingesta de alimentos durante un período de una semana a tres meses. El sistema analizará esos datos para crear recomendaciones dietéticas y una cartera de suplementos que se entregarán al dispensador doméstico.

El tercer nivel será para usuarios altamente comprometidos que realizan un seguimiento regular de lo que comen. Recibirán un suministro mensual de suplementos en consecuencia.

Las recomendaciones dietéticas y la cartera de suplementos se crean utilizando las pautas del USDA, información científica del equipo de Nutricco y un algoritmo inteligente. Este algoritmo recomendará alimentos para comer para una nutrición óptima. Si no se consumen, recomendará suplementos específicos.

El algoritmo también calculará qué es probable que los usuarios coman en el próximo mes y proporcionará suplementos en consecuencia.

“Solo observamos las dietas de las personas y su comportamiento”, subraya Pirogovsky. “No tratamos y no diagnosticamos. Nos dirigimos a personas sanas que se centran en su dieta”.