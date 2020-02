Los 10 mejores lugares para bucear en Israel

Aunque uno crea que el verano es el mejor momento para meterse al mar, si tu objetivo es bucear deberás saber que para zambullirse y explorar los mares de Israel desde debajo de la superficie, la visibilidad del Mediterráneo y el Mar Rojo es realmente mejor en los meses más fríos de Israel, cuando las aguas son cristalinas y la vida marina está a la vista.

Maravillas arqueológicas e históricas también aguardan bajo las tibias aguas, así como especies animales que quizás no asocie con Oriente Medio: delfines, pulpos, erizos de mar e incluso algunas tortugas marinas, cuyo número ha aumentado gracias a organizaciones como el Mar Israelí. Centro de Rescate de Tortugas .

Además, se puede acceder a muchos de los sitios de buceo de Israel directamente desde la playa. Así que toma tu equipo y bucea en Israel.

Mesas de Neptuno, Eilat

Neptune’s Tables, accesible desde la playa en el Hotel Isrotel Princess en Eilat, es una de las inmersiones más profundas del área, con profundidades promedio de 15-25 metros.

En la marca de 12 metros, comenzará a ver grandes formaciones de coral. Ir aún más abajo para ver las grandes formaciones de coral “mesa” que le dan al sitio su nombre piadoso.

A lo largo del fondo arenoso del Mar Rojo, puedes ver anguilas de jardín, mantarrayas manchadas de azul, nudibranquios coloridos y una cantidad inusualmente grande de estrellas de mar a primera hora de la mañana, lo que hace que esta inmersión sea realmente valiosa.

Arroyo de tiburones, Hadera

Al atraer a grupos constantes de tiburones en los meses más fríos de noviembre a abril, el sitio de buceo poco profundo que rodea la planta de energía eléctrica de Hadera es apodado caprichosamente como la “corriente de tiburones”.

La actividad de la planta mantiene las aguas más cálidas que en otros lugares a lo largo de la costa mediterránea, haciéndola atractiva para ciertas especies de tiburones y, a su vez, para los humanos intrigados por estas fascinantes criaturas.

Fácilmente accesible por la playa en el Parque Nahal Hadera, el sitio tiene una visibilidad regular. Una carrera guiada es su mejor oportunidad para pasar el rato de la manera más segura posible con muchos de los tiburones de arena de 2 a 3 metros y tiburones oscuros que se congregan allí. Los clubes de buceo como Out of the Blu, que también lleva a los buceadores a los “tours de buceo” en el Mar Rojo, Medio y Mar Muerto, son expertos en guiar esta experiencia particular basada en tiburones.

Parque Arqueológico Subacuático, Old Cesarea

Una vez que la capital provincial de Judea romana, Cesarea y su antiguo puerto de aguas profundas están llenos de ruinas bellamente reconstruidas, que incluyen el famoso coliseo y el acueducto.

El Parque Arqueológico Subacuático de la ciudad permite a los buceadores ver el sitio desde una perspectiva completamente diferente. Cuatro pistas diferentes y experiencias submarinas exploran los pilares originales, estructuras, rocas de anclaje gigantes y otros pedazos del imperio perdido que yace debajo de la superficie.

El mar Muerto

Aunque el super salado Mar Muerto es probablemente el último lugar en el que los buzos pensarían zambullirse, este lago alberga un fascinante microcosmos de formaciones de rocas salinas y otras escenas extrañas y de otro mundo que la mayoría de la gente nunca podrá ver de cerca.

Debido a que esta es una inmersión más complicada debido a la flotabilidad ultra fuerte y al acceso público limitado, sugerimos contactar a los expertos locales de Dead Sea Divers para que lo ayuden con esto.

La reserva natural, Eilat

Un sitio de 4 kilómetros entre el bien conservado naufragio de Satil y la frontera de Egipto, este sitio de buceo es conocido por sus coloridas exhibiciones de corales.

Las posibilidades van desde un arrecife de coral sólido de 4 a 6 metros de profundidad en el extremo poco profundo del sitio, hasta una gran franja de arena con formaciones rocosas cubiertas de coral y una reunión de peces león rojo y goldies marinos, hasta la famosa roca de Moisés – una formación de coral que se extiende ocho metros debajo de la superficie del agua.

6. Cavernas Rosh Hanikra y Cañón Achziv

Dentro de las aguas del hermoso Parque Nacional Rosh Hanikra a lo largo de la frontera libanesa se encuentra uno de los sitios de buceo mediterráneo más inusuales y populares de Israel.

Hecho de cuevas marinas formadas naturalmente y cavernas inundadas de aguas turquesas, se puede acceder en barco o desde la playa. Aunque el sitio se trata principalmente de explorar la topografía natural, se sabe que los buzos se encuentran ocasionalmente con delfines, focas y tortugas marinas a lo largo de su viaje.

Otro sitio en esta área es el Cañón Achziv, una grieta submarina entre el Parque Nacional Rosh Hanikra y el Parque Nacional Achziv en Nahariya. El sitio, que abarca de 10 a 30 metros de profundidad, ofrece una mirada maravillosamente diversa a la vida marina de Israel, incluidos corales, cangrejos, pulpos, tortugas marinas y erizos de mar.

7. Naufragio Scire Submarine, Haifa

Un submarino italiano de la Segunda Guerra Mundial que fue hundido trágicamente por un torpedo británico en 1942, el Scire se encuentra a 33 metros bajo las aguas del Mediterráneo en la bahía de Haifa.

Tropezado por casualidad durante las excavaciones arqueológicas a mediados de la década de 1980, el sitio, que ahora funciona como un monumento conmemorativo, es una forma de explorar un poco de historia al mismo tiempo que observa pequeñas especies de la vida marina mediterránea.

Kidon Shipwreck and Memorial, Nahariya

A tres kilómetros de la costa de Nahariya, en la playa sur de Shavei Zion, el barco naufragado Kidon naufragó inicialmente como una atracción de buceo. En los últimos años, ha servido como un monumento submarino para 12 focas de la marina israelí que perecieron en una emboscada en 1997 por las fuerzas de Hezbolá.

El homenaje a los soldados, colocado allí por 100 buzos en 2016, consiste en estructuras en forma de dos murciélagos sobre las que se sientan 12 sillas. Los nombres de los soldados caídos están grabados en un bloque de hormigón separado.

Sinaí, Egipto

Muchos buzos experimentados evitan Eilat a favor del Sinaí al sur. Un área bajo el gobierno soberano de Egipto, conocida por albergar grupos terroristas ilícitos, no es el lugar más seguro para viajar en estos días. Pero ofrece una experiencia de arrecife de coral del Mar Rojo más intacta que la del Eilat más turístico.

Echa un vistazo a los grupos de Facebook como Sinai Love para conocer las recomendaciones de buceo y las reseñas de las compañías israelíes que pueden llevarte allí.

10. El sitio arqueológico de Atlit Yam

De acuerdo, este sitio no está abierto a buceadores, o aún no. Pero seguro esperamos que sea pronto.

El sitio de un asentamiento pesquero masivo que se hundió en el océano hace unos 9,000 años frente a las costas de Atlit, es una mina de oro de hallazgos arqueológicos que incluyen todo, desde antiguas prensas de aceite de oliva hasta restos humanos, y es una ventana directa al pasado y Una advertencia futura sobre los peligros del aumento del nivel del mar.

