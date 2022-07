Así es como la AR puede tratar la dislexia

Usando inteligencia artificial, las gafas AR enfatizarán palabras importantes y presentarán imágenes al lector mientras lee.

Shahar Vytonsky, graduado con una maestría en diseño industrial de HIT, el Instituto de Tecnología de Holon, ha enfrentado dislexia severa toda su vida.

Después de leer un estudio realizado por el Dr. Smadar Fattal que afirmaba que los niños con dislexia que ven imágenes durante unos segundos en función del contenido educativo que leen les resulta mucho más fácil recordar el texto, decidió tomar sus resultados y desarrollar un dispositivo que utiliza Augmented . Realidad (RA).

El desarrollo es el foco de su puesta en marcha ArBC y Fattal se unió a la empresa. Usando inteligencia artificial, las gafas AR enfatizarán palabras importantes y presentarán imágenes al lector mientras lee.

Recientemente, como parte de un evento de FUTURE HIT – The Center for Innovation and Entrepreneurship, Vytonsky presentó el desarrollo a inversores de los principales fondos de inversión israelíes.

“No les damos muletas a los estudiantes disléxicos. Les enseñamos a correr. Usamos la tecnología AR más avanzada para ayudar a millones de estudiantes en todo el mundo que tienen dislexia”, dijo Whitonsky.

ArBC brinda a los niños disléxicos que hablan cualquier idioma del mundo la capacidad de usar anteojos especiales o una tableta para seguir cualquier informe que quieran leer, comprender y recordar.

El sistema les ayuda a comprender el texto rápida y fácilmente mientras rastrea y registra la mirada del estudiante y comprende qué parte del texto es difícil de comprender.

El director de FUTURE, Tali Malach, dijo: “Estamos orgullosos de nuestros emprendedores que apuntan alto y sueñan con cambiar el mundo. La dislexia es un desafío diario que impide la rutina diaria de cientos de millones de personas en todo el mundo. Creo que la puesta en marcha de Shahar será de gran ayuda ellos y que está destinado a la grandeza.”

Fuente: The Jerusalem Post

