“Las criptomonedas no son un mercado negro, son un mercado gris”

Ramiro Marra es economista y Youtuber, y en Radio Jai explicó como las criptomonedas pueden ser utilizadas para el financiamiento de grupos terroristas.

Consultado acerca de qué es una criptomoneda, el experto indicó que ” es una moneda virtual que se crea en internet, en la nube, y lo que hace es registrar cada movimiento que hay. Cada vez que la moneda pasa de mano en mano, cambia su número de billete . Lo que tiene ese valor es un valor contra otras monedas, por ejemplo contra el dólar. Lo que va pasando es que hay un mercado donde se va determinando ese precio constantemente y lo que nosotros vemos en las criptomonedas es que hay mucha volatilidad, por eso el bitcoin es una moneda con la que todo el mundo dice que ganó o perdió mucha plata”.

“Una de las características que tiene el bitcoin es que es una moneda que se va generando a partir del intercambio de algo, el intercambio se llama ‘minar’, que es prestar tu computadora a otra para que use el procesamiento”

¿Y dónde se guardan las criptomonedas?. “Podes tener el bitcoin, el número de tu ‘billete’ registrado en un papel, en un pendrive, o lo podes tener en algún banco digital por decirle de alguna manera, que es una página web donde tienen el registro de todos los que tienen bitcoins, con tu nombre y apellido, y cuál es el titular de cada bitcoin. El único riesgo que se corre es que si tenés los bitcoins en una página que registra bitcoins, es que esa página te los robe. Lo que cambia (con dinero en la página de un banco) es que los bancos están regulados, a diferencia de una empresa de bitcoins”, aclaró Marra.

Al no tener ninguna regulación, ” es un mercado más que negro, un mercado ‘gris’. El terrorismo seguramente usa este tipo de herramientas para financiarse y administrar su dinero y sus pagos, por eso es que los bancos regulados y las entidades financieras que hacen bien las cosas no se quieren meter en el tema bitcoin, por todo el riesgo que conlleva”.

A pesar de la falta de regulación del mercado de las criptomonedas, existe el contra de los organismos que luchan contra el lavado de dinero. “Uno de los principales organismos que lucha contra el terrorismo en términos financieros es el GAFI, y está todo el tiempo trabajando para ver cómo ir controlando todo lo que tiene que ver con criptomoneda. Hay que recordar que cuando hablamos de asuntos de lavado de dinero, los responsables son todos los que están en la cadena. Si, por ejemplo soy broker de bolsa, y no quiero que me llegue plata a mí de la que detrás no se quien estuvo operando” finalizó diciendo Marra.

