¿Qué pasa en la economía argentina?

Argentina realizará una “reestructuración profunda” de su deuda y esto generará “frustración” en los acreedores, dijo el miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, al tiempo que rechazó políticas de ajuste fiscal en momentos en que el país se encuentra en recesión.

Para comprender la situación económica actual del país y los pasos a seguir, dialogamos con el especialista en economía Aldo Abram.

Deuda con bonistas

Abram considera que la apuesta del gobierno es que en los próximos años no tendrá que pagarle intereses a los acreedores privados, mientras que a los organismos internacionales sí se les pagará. Entonces, “al no pagar a los privados habrá un ahorro de recursos, que puede implicar no tener un superávit fiscal primario importante durante ese tiempo”.

Señaló que este punto no es contradictorio con lo que dijo recientemente Guzmán, acorde al objetivo que tienen en vista a la reestructuración de la deuda.

Luego destacó cuál cree que es el gran error de este gobierno, y ejemplificó: “Si tengo una PYME, vos y yo nos conocemos hace muchos años, te debo mucha plata porque estoy en quiebra, vos sabés que yo vengo por novena vez a pedirte dinero porque hago un mal manejo de mi empresa… Entonces cuando yo te pida que me hagas quitas o refinanciamiento, me vas a preguntar cómo voy a hacer para poder pagarte. Si yo te respondo, “no es asunto tuyo, la empresa es mía y por ende yo la manejo como quiero…” vas a pensar que la voy a seguir manejando igual”.

Por último reafirmó: “Lo que ocurre es que si sigo manejando mi empresa igual, voy a ir por una décima vez a pedirte”.

Retomando el caso actual del gobierno, el economista aseguró que a nadie le importa que los funcionarios muestran numeritos. Los acreedores quieren un explicación de cómo van a manejar sus recursos, no ver numeritos”.

¿Cuál es el verdadero problema de Argentina?

El especialista aclaró: “La tragedia que vivimos hace décadas en Argentina es que nos negamos a modernizar la economía. Entonces, se acumularon los problemas de fondo que tiene la economía. Los resultados son desastrosos. Cada vez que no se solucionan los problemas empobrecemos todos los argentinos”.

Explica que desde su perspectiva, a partir del año 2003 en adelante, todo empeoró. Agregó: “Cuando alguien me pregunta si Macri dejó las cosas peor que Cristina respondo que “obvio”. Macri dejó cosas pendientes, no resolvió los problemas que había dejado su antecesora, entonces todo empeoró”.

Afirmó que uno de los mayores problemas del país es el gasto público. Detalló: “Tenemos un estado que no podemos pagar. Tendemos a aumentar el Gasto cuando deberíamos bajarlo y optimizar su eficiencia. Además, este es un país federal, o sea que los gobernadores e intendentes también hacen desastres.Los provincianos solemos echarle la culpa al gobierno nacional, pero en realidad es de todos los funcionarios”.

Con respecto al desempleo a nivel nacional, señaló: “En los últimos 20 años de la historia argentina, hubo períodos de crecimiento fuerte acompañados de gobiernos de todos los colores, desde Duhalde hasta Macri. En cada año más del 40% de los argentinos estaba desempleado o tenía un trabajo no formal”.

Esto demuestra, según él, que la legislación laboral es arcaica y por ende inadecuada. Sugiere una reforma laboral. La legislación debe ser modificada para en vez de destruir empleo, que fomente el empleo formal productivo.

A continuación indicó la importancia de elegir “bien” a nuestros representantes, a quienes luego como ciudadanos debemos exigirles que resuelvan los problemas mencionados. Resaltó: “A lo largo de las décadas, los dejamos que construyan un estado al servicio de ellos, no para los ciudadanos. Se sirven de nosotros”. Añadió preguntándose a sí mismo, “¿Por qué habrían de cambiarlo?”.

A pesar de la reciente alza tributaria, Argentina ya contaba con un nivel de presión tributaria que se ubicaba en las más elevadas del mundo. Abram confesó: “Los políticos van exprimiendo cada vez más al sector privado productivo, causando su fallecimiento”.

Abram es magíster en Economía, y actual director ejecutivo de Libertad y Progreso, centro de investigación en políticas públicas.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.