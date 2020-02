Ayelet Shaked no se unirá a la coalición de Gantz

Ayelet Shaked, parlamentaria israelí dijo públicamente: “Voy a aclarar esto: no juntaremos un gobierno dirigido por Gantz”.

Ayelet Shaked es una política, activista e ingeniera informática israelí. Es miembro de la Knesset para Israel Beiteinu (en español, La Casa Judía) entre 2013 y 2018, y Ministra de Justicia entre 2015 y 2019. Aunque representa a un partido religioso, Shaked se identifica como una política secular, posicionándose como la única mujer secular en su partido.

Prometió el miércoles que su partido seguirá siendo parte del bloque de derecha y no apoyará un gobierno encabezado por Kahol be Lavan (en español, Azul y Blanco), coalición política liderada por el ex General de las Fuerzas de Defensa de Israel, Benny Gantz.

La coalición nació recientemente. El partido se define como plural, quiere representar toda la ciudadanía tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso. Podría ubicarse como centro-izquierda.

La agrupación plantea límites de mandato del primer ministro, prohibir que los políticos acusados sirvan en la Knéset, enmendar la ley del estado nación para incluir a las minorías israelíes, limitar el poder del Gran Rabinato de Israel sobre los matrimonios, invertir en educación temprana, ampliar la atención médica y volver a entablar negociaciones con la Autoridad Palestina para un acuerdo de paz.

Shaked también respondió a las indicaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu de que nombró al jefe de Yamina (partido al que ella pertenece), Naftali Bennett, como ministro de Defensa solo para asegurarse de que no se separara del bloque de derecha y apoyara a Gantz.

“Al Likud le gusta cuando el sionismo religioso es pequeño y débil. No es cómodo para Netanyahu que estamos presionando por la soberanía”, manifestó.

El presidente de Yamina, Naftali Bennett, también descartó la posibilidad de unirse a un gobierno liderado por Gantz, y según los informes, dijo en reuniones a puerta cerrada que no ayudaría a Gantz a formar un gobierno.

“Soy un derechista, punto”, dijo Bennett. Agregó: “No soy centrista, no soy mitad derechista. Toda la cosmovisión del partido Azul y Blanco proviene del parlamentario Ofer Shelach. La cooperación de ese tipo está destinada al fracaso. No es algo que pueda durar”.

“No seré usado para sacar a Netanyahu del poder, para sacarlo de la vida política, lo que podría llevar a cualquier cosa. No va a suceder”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.