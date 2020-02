“Víctor Hugo Morales es un burro servil”

El diputado nacional Waldo Wolff presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) contra el periodista Víctor Hugo Morales, conductor del programa radial La mañana con Víctor Hugo en AM750, por sus expresiones judeofóbicas.

Según la carta que Wolff le envió a Victoria Donda​, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Morales dijo al aire el pasado 22 de enero, refiriéndose a él y a su condición religiosa, frases como “¿de qué manera creen en Dios?” y “hacen trampa a sí mismos frente a Dios”, entre otras cosas.

“Estaba pensando, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos crees en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar”, dijo Víctor Hugo en AM 750.

Ante los dichos del periodista, Alan Link Aufseher, dirigente del partido liberal MEJORAR, decidió acompañar al diputado Wolff y denunciar a Morales ante el INADI por antisemitismo.

“Víctor Hugo Morales, aduciendo la teoría descabellada del suicidio del fiscal Nisman, cuestionó la ceremonia judía del entierro. No solo desacredito la pericia de gendarmería y relativizó la muerte, si no que, en su desconocimiento total, en su malicia, en su ignorancia, no tiene ni idea de como se realiza el entierro correspondiente y resulta ser un burro servil al progresismo chavista que hoy representa al más rancio tipo de antisemitismo moderno, atacan a Israel y a los judíos, abrazándose con el terrorismo iraní”, explicó Link Aufseher.

El dirigente continuó alegando que las declaraciones de Víctor Hugo Morales son no solamente erróneas, sino malintencionadas: “Si uno hace ese tipo de acusaciones, de que nosotros enterramos mal a los muertos, lo hace con cierta maldad, porque eleva a justicia política la muerte de Nisman y al no conocer las normas halájicas de la ley judía nos llama tramposos. Como si nosotros usáramos nuestra fe para tomar acción política y una postura, lo cual es una acusación tremenda hacia la comunidad judía”.

Expresando sus incomodidades respecto a la nueva presidencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Alan Link Aufseher infirió que la denuncia podría no avanzar, pero destacó la importancia de realizar el reclamo: “Lo que me dijeron en el INADI es que esto lo iban a evaluar, que iba a ir a una de las comisiones internas del INADI, pero de un modo u otro sirve que se haga la denuncia para que los dichos no queden impunes. Si permitimos que los intolerantes sigan avanzando en su intolerancia, van a comerse a la sociedad entera, porque esta gente cree que tiene la posibilidad de agraviar y denostar a toda una comunidad, de manchar su honor, públicamente, sin ningún tipo de consecuencia. Habla de un fascismo tremendo”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.