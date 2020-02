¿Presos políticos o políticos presos?

Ricardo Monner Sans, abogado y presidente de la Asociación civil anticorrupción abordó en su columna el nuevo debate acerca de la existencia (o no) de los presos políticos.

El doctor comenzó explicando que, en su opinión, en los últimos 7 días se ha producido un fenómeno sorprendente, pues a menos de 3 meses en el poder, el elenco gubernamental ya se ha dividido en dos posturas.

Mencionó varios asuntos que están actualmente en discusión: El pago de deuda en la Provincia de Buenos Aires, la conducta de Kicillof sobre la deuda, la postura sobre si hay presos políticos o no y por último las discusiones entre la Ministra de Seguridad y Berni. Estas discrepancias se produjeron de una manera “extrañamente veloz”.

El Dr. Monner Sans afirmó: “Opino que no hay presos políticos. El preso político es aquel que está preso por sus ideas y no por su accionar. El código penal argentino castiga los actos, y no los pensamientos. Las dictaduras castigan los pensamientos, lo que nosotros hemos venido sufriendo por lo menos en los últimos dos golpes de estado en República Argentina. Amado Boudou ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, sabe que está preso por su responsabilidad penal en Ciccone Cartográfica. Por ende, de ninguna manera se puede decir que está preso por sus ideas. Está preso por su accionar doloso en contra de los intereses del estado”.

Agregó: “Creo que algo parecido, e incluso más importante, es el caso de Milagro Sala. Más allá de pertenecer a otro pensamiento político, ha llevado a cabo conductas que son reprobadas y transforman en estos 2 casos a los detenidos en presos por decisiones judiciales donde se trata de actos realizados por los detenidos”.

“Esto es muy importante porque de costado puede estar gestándose el delito de opinión, cosa que la mejor tradición argentina siempre ha repudiado. Podemos pensar cosas horrorosas. Pero si no llevamos a cabo ningún acto que traduzca ese pensamiento horroroso, el pensamiento no puede ser materia en ninguna investigación judicial”, manifestó con seguridad.

El Dr. Monner agregó: “Lo que me extraña del debate, es la permanencia del mismo. Mostrando una serie de actitudes diferenciadas entre ciertas modalidades de Alberto Fernández, y ciertas modalidades de Kicillof, muy alentadas por una vicepresidente que desde Cuba alentaba posturas muy complicadas frente al FMI.

Alberto Fernández está rogando que el FMI, donde la voz cantante es Estados Unidos, no tenga dificultades para llegar a un entendimiento. Pero si la dama sabe que EE.UU. y Cuba son precisamente el agua y el aceite, utiliza la tribuna de Cuba para denostar al FMI, me parece que le está haciendo un flaco favor al presidente de la nación”.

Luego, a modo de reflexión, dijo: “Me pregunto en voz alta: ¿Son estas discusiones el inicio de disidencias internas más profundas? ¿Por qué no se le hace caso al presidente cuando dice “basta de discutir tal cosa”, basta de enfrentamientos entre la Ministra de Seguridad y Kicillof o Berni? ¿Por qué hay tan rápido un nivel de discrepancia que trasciende a los medios?”.

Confiesa que en su opinión los medios reflejan con bastante exactitud la discrepancia surgida poco después de la asunción de Alberto Fernández como presidente.

Dijo que su preocupación principal no es la discusión puntual sobre los presos políticos, sino que está aun mucho más preocupado por “si estamos en el inicio de una grieta intragobierno”, pues lo que no asusta no es grieta con la oposición, la cual según él tiene sus propias características, pero sin el mismo grado de importancia. “La disidencia de una oposición no tiene la misma importancia que la disidencia de un oficialismo”.

El abogado Monner Sans concluyó: “Estamos ante lo que llamamos “delito de opinión”. En el fondo lo que está en discusión es ¿Qué vale más? La postura de Proteger los derechos de los más o cuartar el derecho de los menos?”

