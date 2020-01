Shabat en los Jardín de Infantes judíos de Israel

Algunas aclaraciones:

– Muchas familias en Israel optan por no cortarle el cabello a sus hijos hasta los tres años, es una cuestión religiosa que muchos tradicionalistas también la aplican y por eso les parecerá que quien bendice el vino y la Jalá al principio es una mujer, Pero es un niñito.

– En hebreo los días no tienen nombres, los llamamos Primer día, Segundo día, Tercer día … así como en la Biblia, así como los describen durante la creación. Salvo a la Novia la llamamos distinto, al Séptimo día le decimos Iom Shabat.

– Jalá es un pan especial trenzado y muchas veces dulce que esta en toda cena de Shabat. Los días judíos comienzan por la noche, con la salida de las primeras estrellas y por eso el Shabat comienza los viernes a la noche.

– Fíjense en una parte del vídeo que hay bebes de 7 u 8 meses sentados en sillas y entre ellos un bebe de quizás 3 o 4 meses dentro de la ronda, como esta sentado y expuesto a esta maravillosa experiencia del Shabat a pesar que muchos podrían creer que a esa edad no entienden nada.

– Dikla es una maestra jardinera religiosa en un instituto secular.

En Israel conviven muchas creencias, muchas culturas y a pesar que somos un país chiquito hay lugar para todos (por ahora ja ja ja). Quizás les llame la atención pero mas de la mitad de los Israelíes somos laicos o seculares, en Hebreo nos dicen “Jiloniim” que viene de la palabra “Profanos” pero somos tantos que esa palabra ya no asusta a nadie.

Estos son los números Oficiales del ultimo estudio Nacional:

– Los judíos israelíes representamos el 75,6% de la población, los musulmanes el 16,6%, los cristianos el 2,1% de los israelíes, los drusos el 1,6% y los no identificados con nada representan el 4,1% de los israelíes. El 43% de los israelíes son Seculares o Laicos, el 23% son Tradicionalistas sin ser religiosos, el 15% son Tradicionalistas Religiosos, el 10% Religiosos y el 9% Religiosos Ortodoxos.

Este vídeo muestra la importante tarea de cuidar la tradición judía y que mejor si se comienza desde que los niños tienen 1 año de vida. Muchas veces las cosas que no se aprenden en las casas se las conoce en los marcos educativos. La tradición judía es el patrimonio mas precioso que tenemos los judíos. Este vídeo simplifica todo lo que siempre trato de transmitir, religión o tradición de la mano con el Sionismo, tolerancia entre todos, respeto y valores, valores y mas valores.

Es un mix de como se festeja los Viernes la llegada del Shabat en los Jardín de Infantes judíos de Israel. Si bien no hay una ley que obliga a hacerlo, el 99,9% de los Jardín de Infantes lo celebran y además de la misma manera: Preparando jalá durante la mañana, eligiendo la mamá o al papá del Shabat, cantando, bendiciendo y escuchando un cuento.