Utilizan morteros para disparar contra Israel

Tres granadas de mortero fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel el viernes por la tarde, comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel. El sistema de defensa antimisiles Iron Dome interceptó uno de los proyectiles, mientras que los otros dos golpearon áreas abiertas.

No hubo informes de víctimas o daños.

En respuesta al ataque, un tanque de las FDI disparó un proyectil contra un puesto de observación de Hamás cerca de la frontera en el sur de Gaza, dijeron los militares.

El ataque con mortero no activó las sirenas dentro de las comunidades israelíes, ya que se dirigía a un área despoblada, pero alcanzó para activar las alarmas en las aplicaciones de teléfonos inteligentes en el área, dijo el ejército.

Poco después de la medianoche, tres misiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia territorios israelíes, informaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) a través de su cuenta de Twitter. Dos de ellos pudieron ser interceptados.

La noche anterior Israel ya había sido atacado por un cohete lanzado desde el enclave palestino en dirección a la comunidad de Kibbutz Kissufim, al este de Gaza. En respuesta, los militares israelíes realizaron un ataque selectivo contra instalaciones del movimiento terrorista Hamás, según las FDI se trataba de “un sitio de fabricación de armas y una infraestructura subterránea”.

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció su plan de paz para israelíes y palestinos. Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mostró optimista hablando del proyecto como “un gran plan para la paz”, el proyecto fue enérgicamente rechazado por los palestinos.

“Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalem no está a la venta, nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará”, dijo en un discurso televisado el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, quien rechazó la propuesta.

