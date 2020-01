Alberto Fernández viajará a Israel a la Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto

Tras varios días de incertidumbre respecto a si Argentina, tendría representación en el “Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo”, en el Museo de Yad Vashem en la ciudad de Jerusalém este 23 de enero, en el marco de los 75 años de la liberación de Auschwitz, finalmente el presidente Alberto Fernández comunicó a través del Secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, a la Embajadora de Israel Galit Ronen, que participará aprovechando, tal como se presume, que el presidente tiene una cita pautada con el Papa Francisco en El Vaticano, el 31 de enero.

Líderes mundiales como el ruso Vladimir Putin y el francés Emmanuel Macron, ya habían aceptado la invitación para el evento varias semanas atrás, sin embargo, en Argentina, parecía que el tema no estaba en agenda de este gobierno lo que llevó, incluso, a que un diputado de partido opositor al del presidente, como Waldo Wolff, enviara una carta al canciller Felipe Solá, autopostulándose para viajar a Israel y que el país que fue víctima de dos atentados terroristas y del asesinato de un fiscal que denuncio un encubrimiento tras un acuerdo entre la ex presidenta Cristina Kirchner con Irán, no se quedara acéfalo en un acto de semejante envergadura.

Mas allá de que alguna versión decía que la respuesta demorada por parte de las autoridades argentinas tenía que ver con el cambio reciente de gobierno, se presume que tras el revuelo mediático y la incansable cantidad de consultas que los periodistas realizaron durante los últimos días, cuestionando la ausencia en Israel, el gobierno finalmente tomó la decisión mas lógica y se hará presente en Jerusalem.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.