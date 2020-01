Las redes muestran lo que Irán esconde: Las fuerzas locales utilizan armas reales para dispersar a su pueblo

La policía iraní y las fuerzas de seguridad dispararon munición real y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban contra la República Islámica luego de admitir que derribó un avión ucraniano.

Los grupos de derechos internacionales ya han pedido a Irán que permita a las personas protestar pacíficamente como lo permite la constitución del país.

“Después de sucesivos traumas nacionales en un corto período de tiempo, a las personas se les debe permitir llorar de manera segura y exigir responsabilidad”, dijo Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos con sede en Nueva York. “Los iraníes no deberían arriesgar sus vidas para ejercer su derecho constitucional a la reunión pacífica”.

Los videos enviados al centro y luego verificados muestran a una multitud de manifestantes huyendo cuando un gas lacrimógeno aterriza entre ellos. La gente tose y balbucea mientras intenta escapar de los humos, y una mujer grita en farsi: “¡Dispararon gases lacrimógenos contra las personas ¡Muerte al dictador!

Otro video muestra a una mujer que se deja llevar después de que se puede ver un rastro de sangre en el suelo. Los que la rodean gritan que le dispararon con munición real en la pierna.

BREAKING: Iranian regime forces are opening fire on protesters.

This woman was shot in Tehran’s Azadi Ave for protesting the regime's murder of 176 passengers. Time to topple this evil regime! #IranAttacks #iranprotest Israel 🇮🇱 is 🙏for you . #IranianProtesters @cnnbrk #BREAKING pic.twitter.com/F5leiDdLGH

