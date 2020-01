“Al antisemita le resulta intolerable que exista el Estado de Israel”

La escritora Silvia Plager publicó una nota de opinión en relación al aumento del antisemitismo en el mundo.“La nota que escribí trajo muchas repercusiones a favor y en contra. Una amiga me contó acerca de las expresiones antisemitas que aparecen en los comentarios del diario respecto a mi nota. Encima de lo que nos sucede como comunidad hay que ver personas que nos descalifican por el solo hecho de ser judíos”, expresó Plager en una entrevista con Radio Jai.

Consultada por la razón que la impulsó a redactar su nota titulada `El Huevo de la Serpiente antisemita no ha sido destruido´ dijo que “es un tema que a mi me preocupa muchísimo dados los últimos acontecimientos como los de Nueva York, París, las manifestaciones en Londres , el caso impune de la AMIA, o la ministra de seguridad Frederic que me hace temblar con sus decisiones delirantes. Hay gente que aparece en las redes sociales diciendo cosas horribles sobre Nisman y se me revuelve la sangre. Así surgió la enumeración de una serie de catástrofes que estamos viviendo”.

En relación al momento actual y la oportunidad de expresar lo que siente contó que le preguntaron porqué justo se le ocurre escribir la nota al tiempo del asesinato selectivo de Suleimani ya que eso le podría traer más problemas, y agregó: “allí vuelve a surgir el hecho de que los judíos tenemos la culpa de que nos persigan”.

Plager se explayó en relación al resurgimiento del antisemitismo. “Lo aprendido después de la Shoá se diluyó, especialmente en lo larvado que hay en el antisemita. Fue Sartre el que dijo que si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría, porque lo necesita y porque los antisemitas son odiadores seriales. Pasó el tiempo y te dicen que la Shoá no existe cuando tenemos tatuado en la memoria que asesinaron a nuestros abuelos como en mi caso junto con tíos y familiares de mi marido muertos durante el holocausto. Es como si estuvieras frente al pelotón de fusilamiento y te digan que nadie te está apuntando”.

Yo soy amplia, ecuménica, pero cuando alguien dice Heil Hitler o te dicen que los judíos se la buscaron, es como que te claven con un puñal, y entonces ante un puñal, yo me defiendo” sentenció.

“Yo no busco problemas pero si alguien me ataca me defiendo, y lo hago a través de la palabra que es lo que yo sé hacer. No me tengo que colgar una estrella de David para mostrar que estoy orgullosa porque ya me obligaron a hacerlo. Yo vivo y existo y estoy tan orgullosa de ser judía que lo muestro”, concluyó.

