El Papa reforma el Código de Derecho Canónico para endurecer el delito de pedofilia

El periodista especializado en temas de la iglesia católica y El Vaticano, Sergio Rubin, explicó en Radio Jai los alcances de la incorporación de la pederastia como delito en el marco de las leyes de la iglesia.

“Es en alguna medida la última, que no quiere decir que aquí se termina todo, de las medidas conocidas para atacar este verdadero flagelo que le ha provocado a la iglesia católica un daño enorme en su credibilidad, pero por sobre todo, ha producido daños en muchísimos menores”, dijo.

Agregó que “se han ido mejorando los protocolos en los últimos 20 años, desde el escándalo en la Ciudad de Boston, y corresponde además de la acción interna la denuncia ante la justicia de cada país”.

En Estados Unidos, el periódico Boston Globe publicó en 2002 una investigación que sumió a la Iglesia católica estadounidense en una crisis. Reveló la participación de sacerdotes en repetidas violaciones de niños. La arquidiócesis de Boston era muy consciente de estos abusos y en lugar de castigar a los sacerdotes involucrados, los obispos simplemente eran trasladados de una parroquia a otra.

En el texto que acompaña la nueva legislación, el Papa enmarcó los cambios en “en el contexto de los rápidos cambios sociales que experimentamos, bien conscientes de que “no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época”, y consideró que “para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo, resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal”.

En ese marco, el nuevo canon 1398 dispone que “sea castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiriese, la expulsión del estado clerical” el clérigo que “ comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela”.

También será castigado en la misma línea quien “recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, para que se exponga pornográficamente o para participar a exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas” o quien “inmoralmente adquiere, conserva, exhibe o divulga, en cualquier forma y con cualquier instrumento, imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón”.

“Ahora están las herramientas, pero si vos me preguntas si esto quiere decir que no va a haber nunca más un caso de pedofilia, yo no te puedo asegurar eso. Como le gusta decir al Papa, es un proceso, un cambio cultural muy importante, y la iglesia cuanta ahora con todos los instrumentos si realmente tiene la voluntad para atacar con toda la energía éste flagelo”, concluyó.

Escuche la nota completa.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai