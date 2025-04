El ex rehén y el llamamiento de Auschwitz: “Santifiquemos la vida, llevemos a casa a los secuestrados”

La “Marcha por la vida” en Auschwitz marcha silenciosamente, el día en que el mundo judío conmemora Yom HaShoah. Entre los miles de participantes, este año avanzan codo con codo supervivientes del Holocausto, ex rehenes de Hamás y familiares de las víctimas de la masacre del 7 de octubre. Entre ellos se encuentra Eli Sharabi, liberado tras meses de cautiverio en Gaza, que camina junto a su hermano Sharon. “El Holocausto fue algo único. No olvidaremos y no perdonaremos”, dijo Sharabi a los medios. Luego piensa en los 59 rehenes que siguen en Gaza. “El pueblo judío santifica la vida, no la muerte. El contrato no escrito entre el Estado y sus ciudadanos no debe ser violado: todos los rehenes deben regresar a casa”.

Sharabi, que perdió a su esposa e hijas en el ataque del 7 de octubre, testificó con dolor y determinación: “Experimenté horrores en cautiverio, pero elegí la vida. Y esto me da la fuerza para empezar de nuevo cada mañana“. Junto a él, también Keith Siegel, también superviviente del cautiverio, quien compartió el llamado por la liberación de los secuestrados.

También estuvieron presentes en la marcha el presidente israelí, Isaac Herzog, y el presidente polaco, Andrzej Duda. “Aunque después del Holocausto juramos ‘nunca más'”, dijo Herzog, “hoy, mientras estamos aquí, las almas de docenas de judíos todavía están en jaulas, sedientas de agua y libertad”. A continuación, el presidente israelí reiteró que la promesa de “nunca más” debe traducirse en acciones concretas contra el antisemitismo, dondequiera que se produzca.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai