Un superviviente del gueto de Varsovia de 104 años, da un vívido testimonio del levantamiento

MELBOURNE, Australia (AP) — A sus 104 años, Berysz Aurbach es uno de los últimos judíos sobrevivientes que presenciaron el levantamiento del gueto de Varsovia. Sacado de contrabando justo antes de que comenzara el levantamiento en la Pascua de 1943, Aurbach todavía puede describir en detalle el olor acre del gueto en llamas mientras estaba sentado en Caulfield, un tranquilo suburbio de Melbourne, Australia.

A pesar de su edad, la memoria de Aurbach es muy nítida. Nació en Biala Podlaska, Polonia, en el seno de una familia de clase media con estrechos vínculos con el gran rabino de la dinastía jasídica Gerrer. Su madre murió cuando él tenía solo 3 meses de edad.

“Puedo hablar durante seis meses y no te diría todo lo que quiero decirte”, dijo Aurbach a The Times of Israel, reflexionando sobre su supervivencia.

Tenía tres hermanos mayores, una hermana y, más tarde, un hermanastro del segundo matrimonio de su padre. Sus primeros años de vida fueron estables y su familia era considerada de clase media alta. Todavía recuerda, palabra por palabra, las oraciones y los versículos de la Torá que aprendió en su escuela religiosa local en Polonia.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Aurbach tenía solo 14 años. En el gueto de Varsovia, trabajó en una fábrica, rodeado de muerte y desesperación. Alrededor de 90.000 judíos del gueto murieron de hambre y enfermedades; Más de 300.000 fueron deportados a campos de exterminio. Miles más fueron asesinados durante el levantamiento de abril de 1943, cuando los nazis incendiaron edificios y redujeron el gueto a escombros.

Justo antes del levantamiento, el hermano mayor de Aurbach, Mordejai, que formaba parte de la resistencia clandestina y era miembro del movimiento juvenil sionista HaNoar Hatzioni, hizo arreglos para que escapara. Mordechai consiguió documentos falsos y un uniforme de la policía polaca, lo que permitió a Aurbach salir del gueto sin ser detectado.

“Mi hermano mayor Mordejai, junto con otros líderes del gueto, fue a ver a la gente rica de Varsovia para obtener dinero para armas. La gente rica le dio dinero a él y a otros líderes después de que mi hermano los convenciera de financiar la resistencia en el gueto”, dijo.

Después de escabullirse, Aurbach pasó el resto de la guerra escondido en casas de seguridad administradas por la clandestinidad polaca. Nunca ha olvidado los horrores que dejó atrás. Su padre y sus hermanos no tuvieron tanta suerte.

“Mi hermano se había arreglado un lugar… Pero no pudo conseguir un lugar para [el resto de la familia]. Él no tenía toda la palabra; Era un comité. Después de muchas discusiones lograron encontrarme un lugar, [pero] el comité dijo que hicieron demasiado por su hermano”, dijo.

“Mi opinión personal es que la mayoría de los australianos no son antisemitas”, dijo. “Están meshuggah [locos] con respecto al fútbol. Personalmente, no creo que estén pensando mucho en el antisemitismo”. Por Nomi Kaltmann Fuente:AP

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai