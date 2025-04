El hermano del rehén Avinatán Or habla con Al Jazeera, hace un llamamiento a Hamas para obtener información

Moshe Or pide un acuerdo integral para traer de vuelta a todos los rehenes y poner fin a la guerra; le dice a los medios hebreos que está preparado para hacer cualquier cosa por su hermano, el gobierno debería hacer lo mismo.

El hermano del rehén Avinatan Or habló con la red Al Jazeera, solicitando información sobre su hermano e instando a Hamas a llegar a un acuerdo que devolvería a todos los cautivos de la Franja de Gaza a cambio de poner fin a la guerra allí.

Moshe Or hizo las declaraciones en un vídeo transmitido el miércoles por la cadena con sede en Qatar, a la que se le ha prohibido operar en Israel en medio de acusaciones de que coopera con Hamas. Qatar, que respalda al grupo terrorista palestino, ha financiado a Hamas y acoge a sus líderes políticos.

El. hermano de Avinatán no fue entrevistado directamente por la estación, pero aparentemente envió un vídeo de sí mismo hablando en hebreo. La cadena transmitió el clip con una voz en off de traducción al árabe.

“Estamos buscando cualquier información sobre él o su condición”, dijo O sobre su hermano Avinatan. “Incluso para recibir de él cualquier información o un mensaje”.

“Haga un llamamiento a Hamas, han liberado a la mayoría de los rehenes y las cosas han ido bien”, dijo. “Vamos, hagamos un trato para todos y terminemos las cosas”.

Dos acuerdos de alto el fuego, uno de una semana de duración en noviembre de 2023 y otro que duró varias semanas de enero a marzo de 2025, vieron la liberación de la mayoría de los rehenes. A cambio, Israel libreó a unos 2.000 prisioneros palestinos. El alto el fuego de enero finalmente se derrumbó e Israel reanudó los ataques en Gaza.

O dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu es el que “toma las decisiones” sobre un acuerdo con Hamas y rechazó las afirmaciones del gobierno de que es el grupo terrorista el que está retrasando el proceso de negociación de otro acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.

“La declaración de que Hamas es el único que decide sobre un acuerdo no es razonable”, dijo.

“Creemos que lo correcto es llegar a un acuerdo integral que vuelva a reunir a mi hermano Avinatan y a los rehenes a cambio de poner fin a la guerra”.

Or dijo que “no hay precio demasiado alto” para asegurar la liberación de su hermano.

“Hay una gran mayoría en Israel que apoya la devolución de los rehenes. El costo del acuerdo no importa”, dijo. “¿Cuánto tiempo necesita permanecer en cautiverio hasta que el primer ministro decida traerlo de vuelta?”

Avinatan Or, un empleado de Nvidia, fue capturado por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, de la rave del desierto de Supernova. (Cortesía)

Hablando más tarde con el medio de Ynet, Or explicó que Al Jazeera había pedido entrevistarlo, y envió el vídeo para obtener alguna información sobre su hermano, o sobre él.

El rehén ha dicho que ocasionalmente se les permitía ver Al Jazeera mientras estaban en cautiverio.

“Tal vez Avinatan lo verá y ganará fuerza”, dijo Or.

“No hablo con Al Jazeera porque me gusten, en mi opinión no son legítimos”, dijo. “No me gustaría hablar con ellos, pero en la situación actual, estoy siendo pragmático. Siento que las cosas no están sucediendo, así que estoy probando otras plataformas”.

También dijo que era una forma de enviar un mensaje a Hamas.

“Estoy preparado para hacer todo y hablar con todos para que Avinatan vuelva a casa”, dijo Or. “Espero que nuestros líderes se comporten como yo, que hagan todo y estén de acuerdo con todo para traer a los rehenes a casa ahora”.

O dijo que estaba molesto con el gobierno. “Estoy decepcionado de que haya pasado un año y medio y no haya luz al final del túnel”.

Reveló que la familia ha recaudado 250.000 NIS (67.846 dólares), que está dispuesta a pagar por información sobre Avinatan.

“Estamos muy preocupados por él. Sabemos que está en los túneles”, dijo.

Muchas familias de rehenes han expresado cada vez más su apoyo a un solo acuerdo para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra, en lugar de la fórmula utilizada en las treguas anteriores cuando los rehenes fueron liberados en lotes.

Se dice que las negociaciones actuales se encajan en la insistencia de Hamas en que un acuerdo incluya el fin de la guerra, mientras que Israel sigue decidido a no detenerse hasta que el grupo terrorista sea destruido y retirado del poder en Gaza.

Avinatan Or fue secuestrado del festival Nova y separado de su novia, Noa Argamani, el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas invadió el sur de Israel, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles. Los terroristas también secuestraron a 251 personas como rehenes a Gaza, de las cuales 58 siguen en cautiverio. El ataque desencadenó la guerra en curso en la Franja de Gaza.

Más tarde ese día, se publicó un vídeo de Hamas de Or y Argamani en Telegram, mostrando a Argamani en un vehículo todo terreno, mientras gritaba con miedo, gritando: “¡No me mates!” y llegar a Or, que estaba siendo marchada de ella, rodeada de al menos tres terroristas.

Argaman fue rescatado por las FDI en una audaz operación diurna el 8 de junio del año pasado, junto con los rehenes Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv.

La primera señal de vida sobre Or llegó a principios de este año de un rehén liberado que, según se informa, dijo a las autoridades israelíes que vio a Avinatan mientras estaban en cautiverio.

Fuente: The Times of Israel

