“Irán nunca cumplió los pactos” – Ignacio Montes de Oca

En una entrevista exclusiva, el periodista de investigación y escritor Ignacio Montes de Oca analizó el complejo entramado diplomático y militar que rodea las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear persa.

Con décadas de experiencia en coberturas geopolíticas, Montes de Oca advirtió sobre los peligros de subestimar la estrategia iraní y alertó sobre la exclusión de Israel de las conversaciones actuales. “Estamos ante el momento de mayor debilidad del régimen iraní, pero eso no lo hace menos peligroso, al contrario: saben usar esa debilidad a su favor”, explicó.

El especialista señaló que las negociaciones entre Washington y Teherán se están llevando a cabo de manera directa, contradiciendo promesas previas y dejando de lado a un actor clave: el Estado de Israel. “Se dijo que EE.UU. no iba a negociar directamente con Irán, y lo está haciendo. Pero lo más grave es que han excluido ex profeso a Israel”, denunció. Esta exclusión, sumada a recientes advertencias de Rusia y China en contra de una posible acción militar, refleja un escenario donde los intereses geopolíticos se cruzan peligrosamente. “Rusia y China le dijeron a EE.UU.: ‘Negocien con Irán, pero no lo ataquen’. Eso es más que diplomacia, es alineamiento estratégico”, advirtió.

Montes de Oca también reveló un dato poco conocido: el rol de científicos argentinos en los orígenes del plan nuclear iraní. “En los años 70, cuando López Rega echó a miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, varios fueron contratados por el Sha de Persia. Fue el primer paso para avanzar en ese programa nuclear que, con la Revolución Islámica en 1979, cambió de rumbo hacia lo militar”, detalló. A lo largo de su carrera, Irán ha incumplido reiteradamente acuerdos como el de 2003, donde debía permitir monitoreos internacionales sobre sus plantas nucleares.

Frente a este panorama, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó recientemente que “este año habrá un ataque contra Irán”. Para Montes de Oca, esa declaración no es una provocación sino un reflejo del aislamiento estratégico de Israel. “No es que sea belicoso, es que sabe que Irán no cumple los pactos. Si Hamas y Hezbollah los rompen, es porque Irán se los hace romper”, concluyó.

Escuche a Montes de Oca

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai