Israel espera la llegada de Pollard en próximos días

Jonathan Pollard, el nombre de un personaje emblemático de los años 80. Era en aquel entonces un analista en el sistema de inteligencia de los Estados Unidos de América, y fue condenado por vender información satelital sensible a Israel. El caso tomó gran relevancia en parte porque ser el un judío norteamericano, y en gran medida, accionar de acuerdo a su ideología sionista y por dinero. Dialogamos con Gabriel Ben Tasgal, periodista argentino radicado en Israel, especialista en ciencias políticas y relaciones internacionales.

“A principios de los años 80, en la época de Shimon Perez, la relación entre EE.UU. e Israel era estrecha. Cuando Pollars fue atrapado, intentó refugiarse en la embajada de Israel y fue rechazado. Fue condenado y sentenciado a 30 años de prisión. Los plazos se cumplieron, y las limitaciones posteriores, como regresar a su casa en un horario determinado, finalizaron el viernes pasado”, anunció Gabriel Ben Tasgal sobre la situación actual de Jonathan Pollard.

Ben Tasgal razonó el comportamiento del Estado de Israel en aquel entonces diciendo que los espías favorables a Israel, tienen conocimiento de que Medinat Israel no los defenderá públicamente, ya que estos actos podrían dificultar las relaciones diplomáticas, “y más aún en este caso, siendo Pollard un judío norteamericano, porque la acusación de su identidad salió a la luz con este conflicto”, finalizó.

Ben Tasgal aseguró que Pollard no recibió asistencia financiera ni de ningún tipo de parte de Israel, “Vive en un edificio sin ascensor, en un cuarto piso, en una habitación pequeña”, ejemplificó. También agregó que sobre la condena, y que la misma se cumpliera a rajatabla, fue un caso especial, en que el FBI dio un castigo ejemplar, para que no ocurriera de nuevo un caso así. Gabriel Ben Tasgal confirmó los rumores acerca de la intención de Jonathan Pollard de emigrar a Israel, sin embargo, describió la situación que atraviesa actualmente; “La esposa de Pollard sufre de cáncer, el problema de trasladarse ahora a Israel es asegurar el tratamiento de su mujer”.

Trasladando la atención hacia la situación del Medio Oriente actual, Gabriel Ben Tasgal confirmó que sería posible la supuesta visita relámpago de Netanyahu a Arabia Saudita, de acuerdo a lo que diversos medios han difundido en las últimas horas. “No debería llamar la atención, Arabia Saudita hace años que es una especie de amante secreto, y la razón es tener un enemigo en común, que es Irán. Además, Arabia Saudita y Mhammed Bin Salman Al Saud, el heredero al trono, se dan cuenta que el periodo post petrolero se acerca, y ven últil una relación con una potencia tecnológica, como Israel”, expresó.

“Lo que ha hecho Arabia Saudita, es que sus aliados firmen primero los acuerdos de paz”, continuó. “Es posible que antes que Trump finalice su mandato, intente de dae un último golpe de efecto y genere un nuevo acuerdo de paz con Arabia Saudita”. Manifestó el especialista en relaciones en Medio Oriente que hasta que no se normalice la situación con Palestina, Arabia Saudita no dará la iniciativa, aunque no obstante, existe una transformación en el discurso clásico de las mezquitas los viernes, “se escuchaba habitualmente que los judíos son asesinos de profetas, y que son cerdos o monos”, expresó Ben Tasgal.

