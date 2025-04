Señales de vida desde Gaza: un video reabre preguntas sobre los secuestrados y la negociación con Hamás

En una nueva emisión de Kan en español, se abordó con intensidad la situación de los secuestrados en Gaza, a raíz de la reciente publicación de un video donde aparece Rom Braslavsky, quien hasta entonces no había mostrado señales de vida. La grabación —presuntamente guionada— evidencia, sin embargo, una angustia visible que despierta debate sobre la autenticidad emocional de los contenidos difundidos por las organizaciones terroristas. El material fue publicado tras la autorización parcial de su familia, y ha vuelto a instalar el tema de los rehenes en el centro de la agenda pública israelí.

Este video no solo representa un mensaje hacia Israel, sino que también plantea interrogantes sobre las tensiones internas entre Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Desde distintos análisis se interpreta que podría tratarse de una comunicación dirigida más al liderazgo de Hamás que al gobierno israelí, revelando un posible desacuerdo entre las facciones sobre la conducción de las negociaciones. En paralelo, se discute si la publicación en vísperas de protestas masivas es una táctica deliberada para influir en la opinión pública.

A pesar del impacto del video, no hay confirmación oficial de Hamás respecto al rechazo o aceptación de la última propuesta de intercambio. Si bien algunas fuentes palestinas citadas por medios internacionales sugieren una negativa, el canal oficial del grupo en Telegram aún no ha emitido una respuesta definitiva. Al mismo tiempo, se conoció que Egipto y Qatar continúan actuando como intermediarios, aunque se revela que las denominadas “propuestas egipcias” no serían más que ideas presentadas por Israel a través de estos actores regionales.

