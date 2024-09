Así es como finalmente se eliminará a Sinwar – Por ex senior del Shin Bet

A la sombra del asesinato en masa de los terroristas de Hezbollah mediante la explosión de sus buscapersonas, Victor Ben Ami estima que en Israel se están utilizando medidas avanzadas también en un intento de localizar y eliminar a Sinwar.

Por Menajem Halfagot

Esta es la evalución del ex alto oficial del Shin Bet, Víctor Ben Ami. Hoy miércoles comentó sobre la situación del líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y las posibilidades de su asesinato a la sombra del ataque en masa mediante la explosión de los buscapersonas de los terroristas de Hezbollah en el Líbano. Ben Ami enfatizó que Sinwar está en los túneles junto con sus hombres y aparentemente también con rehenes israelíes y que la alta probabilidad es precisamente que sea un palestino enojado quien elimine al líder de Hamas y no a las FDI.

“Sinwar poco a poco está empezando a comprender que ha fracasado. Últimamente está empezando a twittear demasiado”, dijo Ben Ami. “Él cometerá el error, e incluso si no lo hace, lo mataremos”. Ben Ami añadió una valoración sorprendente: “Creo que uno de los palestinos que está enojado con Hamás en general y con Sinwar en particular, saldrá un día del túnel con la cabeza. Lo creo. Es incluso más probable que esto suceda a que podamos llegar hasta él de una manera que no dañe a los secuestrados”.

Las palabras de Ben Ami se corresponden con evaluaciones previas de funcionarios de seguridad sobre la ubicación de Sinwar y la complejidad del ataque contra él. Según los distintos informes, las FDI actuaron varias veces a lo largo de la guerra con el objetivo de eliminar a Sinwar, pero sin éxito hasta el momento. La evaluación de que Sinwar está cerca de los secuestrados dificulta tomar medidas directas contra él, por temor a hacerles daño.

Ben Ami también se refirió a las posibilidades de acción futura: “Si entendemos que un ataque pone en peligro tanto a nuestras fuerzas como a los secuestrados, tendremos que aprovechar la oportunidad adecuada. “También habrá otras capacidades que se utilizarán aquí”, añadió Ben Ami, insinuando el posible uso de inteligencia avanzada o medios tecnológicos en un intento de localizar y eliminar a Sinwar.

Fuente: Informe de chanel14

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai