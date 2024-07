“Gracias por los 26 años que tuve el privilegio de estar a tu lado” Noa Argamani en el funeral de su madre

“Gracias por esperar. Siempre serás parte de mí”, dice Noa en el funeral de su madre ante una sala llena que la acompañaba.

Liora Argamani, falleció tras una larga batalla contra el cáncer cerebral que padecía e imploraba verla por última vez.

Noa le rindió homenaje diciendo: “Mi madre, la mejor amiga que he tenido, la persona más hermosa y fuerte que he conocido en mi vida. Estoy parada aquí hoy y todavía no puedo digerir”. Contra todo pronóstico estoy aquí. Gracias. Me alegra haberte podido ver al menos una vez más. Gracias por los 26 años que tuve el privilegio de estar a tu lado.

Noa Argamani fue secuestrada el 7 de octubre en el festival Nova y retenida como rehén hasta el 8 de junio, cuando fue rescatada de un edificio de apartamentos en el centro de Gaza, junto con otros tres rehenes en un edificio cercano, en una operación de las fuerzas especiales israelíes. Se reunió rápidamente con su madre, que ya se encontraba en un estado de salud deteriorado, y las dos pasaron juntas las últimas semanas.

“Gracias por ser fuerte y aguantar para que pudiera verte una última vez”, dice Argamani. “Tú me hiciste quien soy hoy”

“Mi madre, mi mejor amiga, la persona más bella y fuerte que he conocido. Estoy aquí contra todo pronóstico y todavía no puedo creer que te hayas ido» 💔

Contra todo pronóstico tuve el privilegio de estar contigo en tus últimos momentos, de hablar contigo, reír contigo y… pic.twitter.com/aemm4ME0wT — Radio Jai (@fmjai) July 2, 2024

