“La libertad no es un valor garantizado: hay que defenderla todos los días” – Gustavo Bauducco

Gustavo Bauducco, del Adam Smith Center en FIU, analizó los desafíos actuales de América Latina y remarcó el rol de las ideas liberales en la construcción de sociedades más prósperas.

Durante su paso por el programa “Tarde o Temprano”, el economista Gustavo Bauducco, investigador asociado del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), compartió una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de América Latina, haciendo foco en los valores de la libertad, el rol del Estado y el compromiso cívico de las nuevas generaciones.

“El problema en muchos países de la región no es solo económico, sino profundamente institucional. Se han desdibujado los límites entre el poder y la ley”, aseguró Bauducco. Desde su visión, los retrocesos democráticos no son abruptos ni siempre violentos, sino que muchas veces se dan “bajo el disfraz de políticas populares que terminan afectando libertades individuales fundamentales”.

Consultado por Leo Moumdjian sobre el vínculo entre la juventud y la política, Bauducco fue optimista: “Hay una nueva generación que ya no se conforma con repetir consignas vacías. Muchos jóvenes están redescubriendo el valor de las ideas liberales, pero también entienden que la teoría sin acción no cambia nada”. Y agregó: “La libertad no es un valor garantizado: hay que defenderla todos los días, en la universidad, en el trabajo, en las redes sociales, incluso en el debate con los amigos”.

Respecto al trabajo del Adam Smith Center, Bauducco explicó que buscan formar líderes que puedan incidir positivamente en la vida pública, con foco en el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y los derechos individuales. “No se trata solo de teoría económica. Es una batalla cultural que requiere claridad de ideas y convicción”, concluyó.

Escuche la entrevista completa.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai