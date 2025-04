“Nuestra vida quedó congelada el 7 de octubre hasta que Ronen vuelva a casa” -Karina Engelbert

Karina Engelbert emigró desde Córdoba a Israel en 1989, donde formó su hogar y su familia en el Kibutz Nir Oz, ubicado a menos de dos kilómetros de la Franja de Gaza. El 7 de octubre de 2023, su vida cambió para siempre cuando fue secuestrada junto a sus dos hijas por la organización terrorista Hamás. Su esposo, Ronen, paramédico y fotógrafo, fue asesinado durante el ataque y permanece secuestrado en Gaza, esperando que sea entregado para darle una sepultura digna en Israel.

Karina regresó temporalmente a Argentina, y desde su ciudad natal brindó un testimonio desgarrador sobre lo vivido, con la fuerza y claridad de quien ha asumido la misión de dar voz a los sobrevivientes.

“Hasta que Ronen no vuelva, hasta que los 59 no vuelvan, no vamos a poder seguir adelante”, afirmó con firmeza. Engelbert subrayó el profundo impacto emocional que aún atraviesan ella y sus tres hijos. En sus palabras se refleja el trauma colectivo de las víctimas israelíes del 7 de octubre, y también la resiliencia de quienes han hecho de su dolor una bandera de memoria y justicia. Conmovida por la solidaridad recibida, Karina también llamó la atención sobre la indiferencia de parte de la comunidad internacional: “Está de moda ser pro-palestino”.

Desde su experiencia directa con los terroristas de Hamás, Karina no duda en condenar su accionar: “No los puedo llamar personas. En el momento en que secuestran niños, mujeres, mayores, y asesinan a cualquiera sin importar quién era, dejan de ser humanos”. Su relato no solo desnuda la brutalidad del terrorismo, sino que también pone en valor el modelo de vida israelí en los kibutzim, símbolo de cooperación, paz y apertura, que durante años promovió el diálogo y la convivencia incluso con quienes vivían en la Franja. “El kibutz era nuestro paraíso. Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar. Nunca cerrábamos la casa con llave”.

Karina Engelbert representa el dolor y la esperanza de muchas familias israelíes. Su historia es también testimonio del compromiso del Estado de Israel con el rescate de los secuestrados, la protección de sus ciudadanos y la construcción de una sociedad resiliente, incluso frente al odio más extremo. “Este momento va a llegar, y lo vamos a atravesar todos juntos. Como Ronen lo hubiese querido: con amor y con vida”.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa y conocer de cerca un relato que interpela, emociona y nos compromete como comunidad.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai