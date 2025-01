Cómo Trump intimidó a Netanyahu para que aceptara un acuerdo de alto el fuego con Hamás

Cínico, reacio, temeroso: Benjamin Netanyahu, que rechazó este mismo acuerdo sobre los rehenes cuando el gobierno de Biden lo propuso hace meses, ahora se ha visto obligado a hacer concesiones de amplio alcance. Para los rehenes y para Israel, este es el único final moralmente correcto para una saga insoportable.

Tras el anuncio oficial en Qatar el miércoles, se puede decir con seguridad que se ha alcanzado un acuerdo sobre los rehenes entre Israel y Hamás. Una vez que se hayan ultimado los aspectos legales para aprobar el acuerdo en Israel durante el próximo fin de semana y se haya iniciado el alto el fuego, previsto para el domingo, se espera que comience la liberación de los rehenes.

El primer grupo, un pequeño grupo de mujeres, regresará el domingo, un día antes de que se celebre la segunda investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, tal como deseaba el presidente electo. Su enorme presión sobre ambas partes y sobre los mediadores Egipto y Qatar finalmente permitió que se cerrara el acuerdo.

Se trata de una excelente noticia, a pesar del coste que supone. A los rehenes simplemente no les quedaba mucho tiempo. Vimos en qué condiciones se encontraban los rehenes cuando regresaron en noviembre de 2023, después de poco más de 50 días de cautiverio. Las circunstancias esta vez son mucho más duras. Las condiciones en las que han estado retenidos son insoportables y se sabe que algunos de ellos han sido sometidos a terribles abusos, tanto el 7 de octubre como durante todo su cautiverio.

Cuando finalmente lleguen, pocos de ellos (si es que alguno) se pondrán delante de micrófonos o cámaras. Ellos y sus familias necesitarán tiempo para recuperarse y rehabilitarse. Y, sin embargo, este es el final moralmente correcto de esta saga. Hace falta tiempo para empezar a hablar siquiera de un posible proceso de rehabilitación de la sociedad israelí y de la recuperación del espíritu del que antaño nos enorgullecíamos.

Agradecimiento y reconocimiento a todos los que participaron en esto, además de a Trump y al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden. En primer lugar, agradecimiento a los soldados y comandantes militares que lucharon con valentía en Gaza, Líbano y otros frentes a lo largo de un año y tres meses en una guerra que, en muchos sentidos, ha sido la más dura en la historia de Israel. Muchos de ellos sacrificaron sus vidas o su salud para alcanzar este objetivo, el más importante para la mayoría de ellos: el regreso de los rehenes.

En segundo lugar, hay que reconocer el mérito de quienes participaron en las negociaciones, tanto políticos como miembros del estamento de defensa. Se invirtieron miles de horas de intenso trabajo en la redacción de informes de inteligencia sobre las condiciones de los rehenes, en la creación y búsqueda de oportunidades operativas para su extracción y en la formulación de propuestas para resolver las negociaciones.

Este enorme esfuerzo parece estar a punto de dar sus frutos. Ochenta y ocho israelíes y diez extranjeros están detenidos en la Franja de Gaza. La mitad de ellos siguen con vida. Pronto serán arrebatados de las manos de una monstruosa organización terrorista que los secuestró el 7 de octubre mientras perpetraba una masacre de residentes de las comunidades fronterizas.

El resultado positivo actual no se habría alcanzado sin los esfuerzos del estamento militar, responsable del terrible fracaso que condujo a la masacre. Y, sin embargo, las negociaciones no habrían llegado a su fase final sin Trump. En otoño, y cada vez más tras su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre, fijó su objetivo: un alto el fuego total y el retorno gradual de todos los rehenes.

Durante mucho tiempo, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no quiso este acuerdo. Sus seguidores insisten en que sus consideraciones eran pertinentes. El control del llamado corredor Filadelfia, en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, se presentó como una eterna exigencia de seguridad para Israel. La rapidez con la que Netanyahu se retractó de este principio bajo la presión de Trump da fe del peso real de este argumento.

La principal preocupación que ha guiado a Netanyahu durante bastante tiempo ha sido su supervivencia política. Su arrogancia y su concentración en sus problemas legales contribuyeron a la terrible sorpresa del día de la masacre, y su actuación no mejoró sustancialmente durante toda la guerra. Si Netanyahu se hubiera molestado en aceptar discutir soluciones diplomáticas para la era posterior a Hamás, los militares tal vez no hubieran tenido que estar innecesariamente empantanados en Gaza durante los últimos meses.

Puede que sea demasiado tarde para aceptar un acuerdo diplomático alternativo. Hamás está en mejor posición para tomar el control de los asuntos civiles en Gaza y reconstruir gradualmente su fuerza militar. El público israelí se sorprenderá cuando descubra lo que tuvo que ceder durante las negociaciones la persona que dice que quiere ser recordada como defensora de Israel. No se trata sólo del control de la ruta Filadelfia , sino también del corredor Netzarim, incluida la capacidad de supervisar realmente el regreso de más de un millón de civiles palestinos al norte de Gaza. También aceptó permitir la entrada de 600 camiones con ayuda humanitaria por día, 100 más que el promedio diario antes de la guerra.

Durante los meses en los que rechazó el plan, que ya había sido propuesto en mayo pasado por la administración Biden, Netanyahu se preocupó principalmente por sus aliados de derecha radical Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que amenazaron con desmantelar su coalición. Ahora parece que Trump no le dejó otra opción. Durante años, la gente ha estado diciendo que Netanyahu es la suma de todos sus miedos; resulta que Trump lo asusta aún más, tal vez con razón.

Algunos de los seguidores ciegos del primer ministro están pasando por un doloroso proceso de sobriedad estos días. Trump no es un admirador de Israel ni de Netanyahu. Actúa impulsado por una maraña de intereses, centrándose en posicionar a Estados Unidos dentro del cambiante panorama estratégico global, así como en cuidar su estatus y su prestigio personal.

El miércoles por la noche no estaba claro si los dos partidos de extrema derecha tenían intención de abandonar el gobierno. Más allá de las palabras altisonantes y las advertencias de un desastre nacional inminente, a sus dirigentes les resulta difícil renunciar a las ventajas de sus cargos, incluidos los numerosos honores y el saqueo de las arcas estatales.

Se trata de un cinismo sin precedentes, incluso en lo que respecta a la política israelí en 2025.

Por supuesto, no están solos. El principal cínico es el propio Netanyahu. El miércoles, durante una hora y media, consideró oportuno inflar una crisis de última hora con Hamás en torno a la interpretación de una presencia israelí a lo largo de la ruta Filadelfia. Esto no cambiará nada en lo que respecta a la versión final del acuerdo, pero permitió al primer ministro crear, por un momento, la impresión de que seguía insistiendo con fuerza en sus exigencias. La ansiedad que esto provocó entre los familiares de los rehenes obviamente no le interesaba en modo alguno.

El acuerdo sobre los rehenes comenzará a implementarse, muy probablemente, a principios de la próxima semana. Ambas partes tienen un incentivo para mantener el alto el fuego durante seis semanas y completar la liberación de 33 rehenes a cambio de más de 1.200 prisioneros palestinos. La verdadera prueba llegará en la segunda fase, que implica la liberación del segundo grupo de rehenes israelíes, vivos y muertos, una vez que Israel complete su retirada de la Franja de Gaza.

Trump parecía seguro de sí mismo, pero será una misión difícil y llena de tensiones.

Al mismo tiempo, las características del nuevo acuerdo se harán más claras, incluyendo cuestiones como si se reconstruirá la Franja de Gaza, qué países se movilizarán y financiarán esto y si existe una posibilidad de una solución general que incluya un gobierno alternativo que elimine a los terroristas asesinos de Hamás del gobierno de la Franja de Gaza.

Fuente: Haaretz

