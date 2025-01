“Israel es un país que pelea 365 días al año por su existencia”

Luciano Mondino, destacado analista en geopolítica y periodista, compartió en Radio jai su visión sobre Israel tras una visita al país durante los recientes conflictos bélicos. Mondino, quien ha estudiado a fondo la situación geopolítica de la región, subrayó la constante amenaza a la que se enfrenta Israel. “Israel pelea los 365 días del año por su existencia”, afirmó, destacando cómo la vida diaria en el país está marcada por la alerta constante y la preparación ante cualquier eventualidad. Esta realidad es algo que, según Mondino, “pocas naciones pueden comprender de manera completa, especialmente en Europa, donde los desafíos existenciales de Israel son minimizados o malinterpretados”.

El experto también destacó la convivencia pacífica entre judíos y árabes israelíes, un fenómeno que contradice las narrativas externas sobre un supuesto apartheid. “Los árabes israelíes disfrutan de los mismos derechos y servicios que los judíos”, señaló Mondino, señalando que esta igualdad se extiende a la participación de árabes en el ejército y en diversas instituciones del Estado. Esto, a su juicio, demuestra que la realidad israelí es mucho más compleja y rica de lo que los medios internacionales suelen reflejar, un aspecto clave que desmentiría muchas de las críticas infundadas hacia el país.

Además, Mondino analizó las complejidades políticas que enfrenta Israel, donde las amenazas provienen no solo de grupos terroristas como Hamás, sino también de actores regionales como Irán y Hizbolá. “La defensa de Israel no solo es una cuestión militar, sino también política”, explicó, resaltando que la lucha por la existencia del Estado judío es un desafío que involucra tanto la diplomacia internacional como la seguridad nacional. Para Mondino, la realidad es que Israel necesita aliados que comprendan su situación única, y no solo políticos que respondan a presiones internacionales.

“Israel es un país que no solo defiende sus fronteras, sino su derecho a existir”, reflexionó Mondino al cierre de la entrevista. La complejidad de esta lucha se refleja en cada aspecto de la vida israelí, desde sus avances tecnológicos hasta su capacidad para enfrentarse a amenazas externas e internas. Para comprender la verdadera naturaleza de Israel, es crucial alejarse de los estereotipos y mirar la realidad desde la experiencia directa, tal como lo hizo Mondino.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai