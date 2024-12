Sionismo 2.0′: El exjugador de la NBA Omri Casspi recauda 60 millones de dólares para invertir en startups israelíes

El exjugador de la NBA Omri Casspi ha recaudado 60 millones de dólares en capital inicial para invertir en startups y empresas en fase inicial fundadas por emprendedores israelíes en serie que desarrollan tecnologías en las áreas de ciberseguridad, infraestructura en la nube e inteligencia artificial.

Swish Ventures es el segundo fondo de capital de riesgo de Casspi después de pisar el campo de las inversiones tecnológicas hace dos años tras su retiro del baloncesto profesional como el primer jugador israelí en abrirse paso en la NBA.

El nuevo fondo espera invertir entre 5 y 7 millones de dólares en unas 10 startups cada uno. Entre los inversores de Swish se encuentran el fondo de capital riesgo Sequoia, inversores institucionales israelíes y estadounidenses, y más de 25 emprendedores en serie, entre ellos el fundador de EON, Ophir Ehrlich, el fundador de PointFive, Gal Ben-David, el cofundador de Upwind, Amiram Shachar, el cofundador de Granulate (vendida a Intel), Asaf Ezra, y los fundadores de Armis, Yevgeny Dibrov y Nadir Izrael. El fondo gestiona un total de 125 millones de dólares en activos.

“Estamos lanzando Swish en un momento en que la importancia del sector de alta tecnología para Israel está madurando”, dijo Casspi a The Times of Israel. “En este clima nada fácil durante la guerra y con altas tasas de interés, vemos este período como Sionismo 2.0, una época y una época de construcción de empresas generacionales de Israel, y queremos aprovechar eso y ayudarlos a construir una gran industria”.

“Hay muchos grandes fundadores que regresan para construir el próximo gran negocio, la próxima gran empresa, y tienen mucha experiencia y estamos allí para aprovechar potencialmente y ayudar a construir el futuro del ecosistema tecnológico en Israel”, dijo.

A pesar de su lanzamiento durante un período difícil en el que Israel sigue enredado en una guerra de múltiples frentes, Casspi dijo que el nuevo fondo recibió 172 millones de dólares en compromisos de inversores, aunque decidió no ampliar el tamaño de la ronda de financiación.

En noviembre del año pasado, aproximadamente un mes después de que estallara la guerra con el grupo terrorista Hamas, Casspi puso su propio dinero en el juego para ayudar a traer al multimillonario tecnológico Elon Musk a Israel. Durante la visita, Musk se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. También recorrió las comunidades fronterizas de Gaza devastadas por el devastador ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, que mató a 1.200 personas y vio a 251 como rehenes.

“Tenemos un par de amigos en común, así que invitamos a Elon a Israel con la premisa subyacente de que es un gran amigo de Israel, y tuve la suerte de tener un equipo increíble haciendo esto conmigo”, dijo Casspi. “Este no fue un viaje político, pero fue para que Elon, una de las personas más influyentes del mundo, visitara las comunidades fronterizas de Gaza y viera las cosas de primera mano, lo que creó un gran impacto en las personas cuando se publicó en las plataformas de redes sociales”.

“El viaje al final del día me costó una cantidad significativa de dinero, pero definitivamente valió la pena, ya que puso la causa de traer de vuelta a los rehenes al frente de las noticias al día siguiente”, dijo.

Casspi enfatizó que la visita muestra cómo el “sector de alta tecnología sirve como embajador de Israel durante estos tiempos difíciles”.

“También nos hemos asociado con Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta y miembro de la junta directiva de algunas de las empresas más grandes de EE. UU., para exponer hechos sobre los crímenes de Hamas que ha compartido en todo el mundo”, dijo Casspi. “A través de la red de la industria, tuvimos el privilegio de participar en la recaudación de donaciones significativas para la rehabilitación de comunidades en el perímetro de Gaza”.

“La infraestructura de alta tecnología nos permite servir a los intereses nacionales y es más importante que nunca”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre cómo se sienten los inversores al estacionar su dinero en un fondo que opera en un país en guerra, Casspi dijo que, aunque había preocupación tras el ataque del 7 de octubre, la respuesta y la resistencia del ecosistema tecnológico han sido “sorprendentes”.

“La industria sigue atrayendo inversiones extranjeras al país”, dijo Casspi. “La cantidad de capital que se está dirigiendo hacia Israel es probablemente más que nunca ahora, ya que las empresas internacionales han liderado 40 rondas de capital semilla en Israel en 2024, lo que es un número récord”.

El ex capitán del equipo nacional de baloncesto de Israel está siguiendo los pasos de otros atletas que se aventuraron en el mundo del capital de riesgo y el desarrollo empresarial después de su retiro. Tal Brody, nacido en Estados Unidos, ex capitán del equipo Maccabi Tel Aviv y uno de los deportistas israelíes más famosos, es asesor principal de la casa de inversiones Cukierman & Co. y se ha desempeñado como embajador de buena voluntad de Israel.

Casspi dijo que la transición a inversor después de su carrera en el baloncesto se produjo cuando buscaba un nuevo desafío, incluso antes de regresar a Israel a fines de 2019.

“El ecosistema de alta tecnología en Israel es asombroso y hay mucho potencial”, dijo Casspi. “Cuando jugaba para los Warriors en San Francisco, comencé a examinar cómo podía colaborar con algunas de las personas del ecosistema.

“Tuve la suerte de conocer a muchas personas excelentes en el ecosistema para mostrarme los entresijos y conocer a las personas adecuadas y luego, esencialmente, identificar qué empresas e industrias me gustan”, dijo.

