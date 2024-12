Todos los líderes de Hamás y sus familias abandonaron Qatar, según Sky news

Sky News Arabia, informó que hoy lunes que todos los líderes de Hamás junto a sus familias han abandonado el territorio de Qatar.

Citando a Al-Masar dijo que todos los líderes de Hamás habían incursionado en territorio qatarí con sus familias a diversos destinos.

En noviembre pasado, Doha anunció que había suspendido su mediación para un alto el fuego en Gaza hasta que “se dispusiera de la seriedad necesaria” en las negociaciones.

El sitio web Axios citó a un alto funcionario de la administración estadounidense diciendo que Washington había informado a Qatar que la presencia de Hamás en Doha ya no era aceptable.

El funcionario añadió que la solicitud estadounidense se produjo después de que Hamás rechazara la última propuesta para llegar a un acuerdo sobre los detenidos en Gaza.

El 19 de noviembre, Qatar confirmó que los líderes de Hamás encargados de las negociaciones de alto el fuego en Gaza con Israel no estaban en Doha, negando el cierre de la oficina del movimiento en el país.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, dijo durante una conferencia de prensa en Doha: “Los líderes de Hamás que forman parte del equipo negociador no están ahora en Doha y, como saben, se están moviendo entre varias capitales”.

Dr. @majedalansari , Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, during the weekly media briefing:

Qatar has announced the suspension of its mediation process involving Hamas. The Hamas office in Doha, established solely for the purpose of mediation, currently holds no… pic.twitter.com/P3jE4FRaQd

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) November 19, 2024