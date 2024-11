Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá, poniendo fin a los combates tras 14 meses

Entra en vigor el alto el fuego en Líbano tras el acuerdo aprobado que pone fin a la actual ronda de conflictos entre Israel y la organización terrorista Hezbolá.

Negociado por Estados Unidos entre Israel y Hezbolá el acuerdo entró en vigor a las 4 a.m., hora local, poniendo fin a casi 14 meses de combates iniciados por Hezbolá en la frontera norte.

El acuerdo, que no se publicó antes de su entrada en vigor, prevé un período de transición de 60 días durante el cual las FDI retirarán sus fuerzas del sur del Líbano; el ejército libanés desplegará unos 5.000 soldados al sur del río Litani, incluidos 33 puestos a lo largo de la frontera con Israel; las fuerzas de Hezbolá abandonarán el sur del Líbano y se desmantelará su infraestructura militar. Según se informa, Estados Unidos también está proporcionando una carta complementaria en la que se especifican los derechos de Israel a responder a las violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá según informa The Times of Israel

