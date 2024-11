El gabinete político y de seguridad israelí se reunirá mañana para discutir los detalles del acuerdo entre Israel y el Líbano

Según fuentes israelíes, antes de la reunión del gabinete se había alcanzado un texto final del acuerdo con el Líbano. Según la información, Israel había dado luz verde al mediador estadounidense Amos Hochstein para avanzar con el acuerdo.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha convocado a una consulta de seguridad limitada con los ministros. Las conversaciones se centran en la cuestión de la libertad de acción de las FDI en la zona fronteriza entre Siria y el Líbano. Según fuentes implicadas en el debate estadounidense, Jerusalén ha recibido garantías de Washington de libertad de acción en caso de violación del acuerdo de alto el fuego.

Avijai Stern, alcalde de Kiryat Shmona, una ciudad en el norte de Israel que se ha visto muy afectada por los constantes ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados de Hezbolá durante los últimos 14 meses, dijo en respuesta a los informes: “Justo antes de firmar el acuerdo de rendición, pido a nuestros líderes que se detengan y piensen en los niños de Kiryat Shmona. Mírenlos a los ojos y no sellen su destino como los próximos rehenes. Este acuerdo acerca el ataque del 7 de octubre al norte, y eso no debe suceder. No entiendo cómo pasamos de una victoria completa a una rendición completa”.

“¿Por qué no terminamos lo que empezamos? Hemos conseguido desmantelar la organización Hezbolá y, en lugar de seguir aplastándola y derrumbándola, le estamos dando oxígeno y resucitándola. ¿Y adónde volverán nuestros habitantes? ¿A una ciudad en ruinas, sin seguridad y sin horizonte? ¿Alguien aquí se ha vuelto loco?”, se preguntó Stern.

