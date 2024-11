Diputados aprobaría el jueves el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA

El dictamen de mayoría tiene las firmas de Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Mariano Campero (UCR), Patricia Vásquez (PRO), Alida Ferreyra (La Libertad Avanza), Carolina Píparo (LLA), Oscar Agost Carreño (PRO), Alberto Arancibia Rodríguez (LLA), Alejandro Bongiovanni (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica de Carrió), Ana C. Carrizo (Democracia para Siempre de Lousteau), Soledad Carrizo (UCR) y Nicolás Emma (LLA).

Ese dictamen de minoría está firmado por Martín Soria (ex ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade (ex director de Contrainteligencia de la SIDE), Ernesto “Pipi” Alí, Ricardo Daives, Ana C. Gaillard, Bernardo J. Herrera, Ricardo Herrera, Varinia L. Marín, Matías Molle, Leopoldo Moreau, Sebastián Nóblega, María G. Parola, Luciana Potenza y Vanesa Siley. El diputado K por Chubut José Glinsky no firmó.