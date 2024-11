From The River to the Sea: Un documental independiente que desafía las narrativas en Israel y Gaza

Hace unos días, la productora Brasil Paralelo presentó en Buenos Aires su documental From The River to the Sea, que explora las múltiples narrativas y realidades del conflicto en Israel y Gaza. Filipe Valerim, director del documental y Trevor Landolt, productor, comentaron en Radio Jai este proyecto surgió tras el ataque del 7 de octubre de 2023, lo que provocó un interés masivo sobre el tema en Brasil.

Para responder a esta demanda de información, Brasil Paralelo dedicó un mes a la filmación In Situ entrevistando a figuras destacadas en Israel y Gaza para abordar el conflicto desde una perspectiva que considere la historia, la cultura y la religión.

El productor Trevor Landolt explicó que la colaboración de una pareja de brasileños en Israel les permitió acceder a contactos estratégicos y organizar la logística en la región. Sin embargo, uno de los retos principales fue obtener testimonios desde Gaza, los cuales se gestionaron mediante conexiones a través de Egipto y otros países. Ambos enfatizaron que querían presentar una visión equilibrada y menos “occidentalizada” del conflicto, destacando las profundas diferencias culturales, históricas y religiosas que influencian esta compleja situación.

El documental ha sido recibido con gran interés, superando ya las 4.5 millones de visualizaciones en YouTube. Actualmente, está disponible en la plataforma de streaming de Brasil Paralelo y en YouTube. Según Landolt, aún cuentan con horas de entrevistas y material valioso que no se incluyó en el documental y que podría formar parte de futuros proyectos.

Vale destacar que ninguno de los integrantes de la productora Brasil Paralelo son judíos. Su interés nace a partir de la repercusión del 7 de octubre y la instalación de las narrativas sobre el conflicto y lo ocurrido en la sociedad brasilera.

La independencia en la producción ha sido clave para mantener la objetividad del documental. Valerim destacó que todas las producciones de Brasil Paralelo se financian exclusivamente a través de sus suscriptores, sin dinero público, lo que les permite explorar temas complejos con total libertad. La productora espera que este trabajo pueda ser una herramienta educativa y de reflexión para el público mundial.

Escuche la nota y sobre todo mire de manera gratuita el documental From the river to the Sea, un documental esclarecedor sobre el conflicto Israelo-Palestino.

Una mirada única sobre el conflicto en Medio Oriente: el documental From the River to the Sea sumerge a la audiencia en la realidad de civiles, soldados y sobrevivientes que viven las profundas heridas de este conflicto. Con testimonios directos de miembros de la IDF, civiles en Gaza, familiares de víctimas y hasta ex terroristas, esta película va más allá de lo que muestran los medios.

La productora Brasil Paralelo, reconocida por sus producciones documentales, llega a Argentina con From the River to the Sea, una obra que ya cautivó a miles de personas en Israel, Brasil y Portugal, y que ahora se encuentra disponible en línea para el público argentino. Con una visión sin precedentes, esta película invita a comprender el conflicto israelí-palestino desde una perspectiva que supera los enfoques tradicionales, mostrando el choque de ideologías, valores y vidas que moldean esta región y afectan al mundo entero.

Brasil Paralelo viajó al corazón del conflicto para filmar durante 30 días en Israel y Gaza accediendo a testimonios directos de quienes sufren las consecuencias de esta guerra. Civiles de ambos lados, sobrevivientes de los ataques terroristas

“Filmamos durante 30 días en Israel y Gaza. Fue una experiencia que nos atravesó y nos hizo entender que hay una realidad más cruda que la información que llega por los medios. No es un conflicto solo político, es mucho más profundo. Conocer y entrevistar las historias de vida que forman parte del documental fue transformador. Como decimos junto a Filipe Valerim, director del documental y fundador de Brasil Paralelo, siempre intentamos mostrar que la óptica de Occidente no logra captar toda la complejidad de lo que sucede en Medio Oriente, y este documental busca justamente reflejar esa realidad en toda su dimensión”, declaró Lucas Ferrugem, director del documental y CEO de Brasil Paralelo.,

From the River to the Sea no se limita a documentar las disputas políticas o territoriales: va más allá, explorando las cicatrices emocionales y morales de los involucrados y revelando las complejas motivaciones que mantienen vivo el conflicto. La película desmiente las narrativas simplificadas, mostrando una realidad que resuena mucho más allá de Medio Oriente y que impacta a todos.

Para ver el documental, se puede ingresar aquí .

