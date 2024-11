División en Israel: El Despido de Galant y la Política de Netanyahu – Matias Sakkal

Matías Sakkal, estudiante de maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analiza las complejas dinámicas políticas y sociales de Israel en un momento crítico. La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha sido recibida con entusiasmo por el gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, aunque se revela una profunda división con la diáspora judía de Estados Unidos, que en su mayoría apoya al partido demócrata. La diferencia de perspectivas entre los israelíes y los judíos estadounidenses es un tema para meditar.

Uno de los temas más controversiales en la agenda política israelí es el despido del ministro de Defensa, Yoav Galant, quien fue removido por Netanyahu debido a desacuerdos irreconciliables en tres puntos clave: la protección de los ultraortodoxos para que no sirvan en el ejército, la necesidad de un acuerdo con Hamas para liberar a los secuestrados, y la creación de una Comisión Estatal de Investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre. La destitución, que ocurrió durante las elecciones en EE. UU., también implica un cambio en la comunicación con Washington y refuerza la centralización de poder en la figura de Netanyahu.

En medio de esta guerra prolongada, Israel enfrenta un ambiente de tensión política interna. La falta de consenso sobre la participación de los ultraortodoxos en el ejército y las críticas hacia la clase política por no estar a la altura de los sacrificios hechos por los soldados y sus familias agravan la situación. Mientras tanto, la sociedad israelí está profundamente dividida, con los laicos sintiendo que no pueden compartir un destino común con los ultraortodoxos si estos no asumen su parte en la defensa nacional.

A medida que la guerra avanza, con más de un año de conflicto y miles de heridos, las tensiones políticas dentro de Israel se intensifican. El impacto de la guerra es evidente no solo en el terreno militar, sino también en la economía y en las relaciones internas. Los desafíos para el liderazgo de Netanyahu y su gobierno parecen multiplicarse, a medida que la sociedad israelí se enfrenta a preguntas difíciles sobre su futuro y su identidad colectiva.

Escuche la nota.

