Terremoto político: Netanyahu despidió al ministro de Defensa Yoav Gallant

Terremoto político: el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, esta tarde (martes). Israel Katz será el ministro de Defensa en su lugar y Sa’ar será el ministro de Asuntos Exteriores.

5 Noviembre 2024 Por Amit Segal

“Mi mayor compromiso como Primer Ministro de Israel es mantener la seguridad de Israel y llevarnos a una victoria completa”, dijo Netanyahu. “En medio de una guerra, más que nunca se requiere plena confianza entre el Primer Ministro y el Ministro de Defensa. Desafortunadamente, aunque en los primeros meses de campaña hubo tanta confianza y hubo un trabajo muy fructífero, durante los últimos meses esta confianza se ha resquebrajado entre el Ministro de Defensa y yo”.

También escribió en su mensaje: “Se descubrieron brechas importantes entre Gallant y yo en la gestión de la campaña, y estas brechas fueron acompañadas de declaraciones y acciones que contradicen las decisiones del gobierno y del gabinete. Hice muchos intentos de salvar estas brechas”, pero se fueron ampliando. También llamaron la atención del público de una manera inaceptable, y peor aún, llegaron al conocimiento del enemigo; nuestros enemigos se beneficiaron de esto y obtuvieron muchos beneficios de ello en debates abiertos, todos los que me conocen saben que esta es mi forma de conducir los debates, las evaluaciones y las decisiones.

“Pero la crisis de confianza que poco a poco se fue abriendo entre el Ministro de Defensa y yo se ha vuelto de dominio público, y esta crisis no permite una continuación adecuada de la campaña. No soy el único que dice esto, la mayoría de los miembros del Gobierno y de la mayoría de los miembros del Gabinete, casi todos comparten el sentimiento de que esto no puede continuar. Por eso hoy he decidido poner fin al mandato del Ministro de Defensa”, añadió. “En su lugar he decidido nombrar para el cargo al Ministro Israel Katz. Israel Katz, ya ha demostrado sus capacidades y su contribución a la seguridad nacional también como Ministro de Asuntos Exteriores, Ministro de Finanzas, Ministro de Inteligencia durante cinco años y nada menos, más importante que eso, “como miembro del Gabinete Político de Defensa durante muchos años”.

“Trae consigo una combinación impresionante de rica experiencia y capacidad ejecutiva. Es conocido como un bulldozer con una combinación de responsabilidad y firmeza, firmeza silenciosa, y todo esto es muy importante para la gestión de la campaña. Además, ya habló hoy con el Ministro Gideon Sa’ar y le sugirió unirse a la coalición junto con su facción y desempeñar el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores. Como miembro del gobierno y como miembro del gabinete, Gideon Sa’ar trae consigo una gran cantidad de experiencia y juicio en los campos de la política y la seguridad, y su incorporación y la incorporación de su facción contribuirán a la estabilidad de la coalición y la estabilidad del gobierno en todo momento, especialmente en tiempos de guerra. Estoy convencido de que estos pasos contribuirán fortalecerá al gobierno y al gabinete, los convertirá en órganos que trabajarán juntos en armonía y cooperación por la seguridad del Estado de Israel, por los ciudadanos del Estado de Israel, por su victoria”.

