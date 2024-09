Construyendo un mundo peor

A partir de la última semana de este mes, otra vez tendrá lugar una nueva reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres ya comenzó esta semana su tarea de construir un mundo peor, algo que viene haciendo regularmente en su mandato. Por supuesto que su primera tarea retórica fue referirse a Israel. No a la barbarie del 7 de octubre que en pocas semanas tendrá su primer año de conmemoración, sino de la guerra que desató Hamas pero que Guterres ve cómo la guerra que ejecuta Israel. Así que se despachó sin límites: “El nivel de sufrimiento que vemos en Gaza no tiene precedentes en mi mandato como secretario general. No he visto nunca el nivel de muerte y destrucción como hemos observado en Gaza en los últimos meses”.

Guterres miente, y no es la primera vez. Guterres no vio nada porque no fue a observar en el terreno. Habla sobre lo que él elige creer. China, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, reprime a través de una dictadura a un quinto de la población mundial, y tiene su lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde Guterres tiene el título de secretario general. Otra de las dictaduras más brutales del planeta, Irán, tiene su lugar en el Foro Social del Consejo de DDHH de la ONU. Guterres no tiene, no ha tenido ni tendrá el coraje diplomático que exige su título para siquiera decir algo contra estas dictaduras, y peor aún, contra la irracionalidad que estén en organismos de derechos humanos, cuando son violadores seriales de estos. Decir que nunca vio tanta destrucción y muerte, no sólo refuerza la mentira que no ve porque no está ni cerca del lugar, sino que falsea la realidad y los hechos. En los dos años de invasión de Rusia a Ucrania, la organización del secretario general que parece no leer los informes, estima que han sido asesinadas 175 mil personas y 500 mil han sido heridos, desplazados, y sus hogares destruidos por el reiterado bombardeo ruso a civiles. En Yemen han asesinado casi 400 mil personas en su guerra fratricida.

La dictadura venezolana ha hecho que más de 8 millones de ciudadanos se hayan ido causando el mayor problema de refugiados de la última década, casi tan oprobioso como el generado por la guerra civil en Siria con invasión e intervención de Irán, Rusia y grupos terroristas como Hezbollah.

La catástrofe que Guterres dice que ve en Gaza fue creada por Hamas cuando hace casi un año perpetró su intento de genocidio en Israel y hoy sigue reteniendo vivos y/o muertos casi 100 de los 250 civiles que secuestró. Pero Guterres y la ONU en general se convirtieron en aliados de Hamas y ya antes de la Asamblea General número 76 el secretario general lanza una mentira atroz para ir generando el clima de violencia verbal que imperará en las reuniones, en los pasillos y en las calles, donde su incitación constante aumenta la ola de antisemitismo que justamente en la sede de la ONU, Nueva York, tiene uno de los picos de violencia más grandes del mundo casi comparables con Francia, Canadá y Australia.

Esta semana la periodista de INFOBAE Fernanda Kobelinsky publicó un reportaje al director del Instituto Forense de Israel el médico argentino Ricardo Nachman. Compartimos algunas reflexiones de Nachman. “Yo me niego a hablar de tragedia, una tragedia es un tsunami, un accidente de helicóptero, el 7 de octubre no lo es. Yo lo viví, lo vi, no me lo contó nadie. Fue una masacre diabólica. Yo vi bebés atados con alambre, cremados. Vi personas encerradas que les prendieron fuego vivas, víctimas que se desangraron hasta morir…”. Nachman narra que los primeros casos fueron más fáciles de tratar porque eran cadáveres con disparos de fuego o con estado mínimo de putrefacción, pero a medida que pasaba el tiempo se volvió todo más complejo, porque había casos imposibles de reconocer por visualización. Se veía un pedazo de algo cremado, pero nada más, no se veía el color de los ojos, ni una cicatriz, ni el peso, porque con la cremación el peso se reduce un 60%…

Nachman coordina los equipos que revisan a las víctimas vivas, a los rehenes liberados y a los rescatados. “Cuando llegan parece que todo es alegría porque volvieron a casa y no, ves los ojos vacíos de mujeres, y también de hombres, que fueron abusados. Revisé a un muchacho que volvió (fue secuestrado), y le pregunté si me daba su consentimiento para revisarlo, si quería contar lo que había vivido, y solo quiso contar lo que sucedió desde que lo secuestraron en el festival Nova hasta que llegó a Gaza, de lo demás no pudo hablar…La mayoría de las víctimas de abusos sexuales están como muertas y no pueden contar el calvario que vivieron.”

Esta semana Guterres dijo mucho más sobre Israel. Nada sobre secuestrados en manos de Hamas o qué ha sucedido y sucede a las víctimas de Hamas. Y seguro tiene informes muy precisos al respecto porque el Dr. Nachman y su equipo es muy minucioso y profesional y han redactado todo su trabajo de identificación de cadáveres, de restos humanos y del estado en que retornaron las víctimas civiles para presentarlos ante la Corte Internacional de Justicia (más allá de lo que haga la Corte en el cumplimiento de su deber). Y la Corte es un organismo de la ONU.

Guterres declaró que no es realista pensar que la ONU pueda tener un rol en el futuro de Gaza, ya sea administrando el territorio o enviando una fuerza de paz “porque Israel no va a aceptar que la ONU tenga un rol allí, pero sí podemos apoyar un cese del fuego”. Miente, adivina el futuro, desinforma. Israel, secretario general, no es 10 millones de habitantes hablando al mismo tiempo. Israel es un Estado democrático con separación de poderes, y si hay un futuro planteo internacional, el gobierno de turno de Israel dirá en la mesa de resoluciones que se forme, lo que ha sido mandatado por sus organismos democráticamente electos. Es muy peligroso, además de falso, incitar alegremente adivinando lo que el gobierno de Israel aceptaría o no, cuando por otra parte sí se sabe y el secretario general mejor que nadie que la ONU debe ser el mecanismo para encontrar una solución en Gaza, y que no lo ha hecho ni quiere hacerlo porque cede esa obligación a los propietarios de la ONU, los cinco con derecho a veto, que por fuera y bien por encima de ONU resolverán quizás, no sólo Gaza sino todo lo que conlleva tener guerra en Medio Oriente y guerra en Europa simultáneamente.

Tampoco es cierto que ONU puede apoyar un cese del fuego, y en este último año lo ha demostrado con creces. Nada hizo la ONU por los secuestrados, nada hizo la Cruz Roja que reeditó su aberrante comportamiento de la era nazi, nada tuvo que ver en forma ejecutiva la ONU cuando se logró en diciembre la liberación de secuestrados, nada que fuera ONU ha estado en las negociaciones sobre un posible alto el fuego que cada vez parece más remoto, y esto último es tan notorio y público que debería existir un mínimo de pudor cuando se cruzan tantas líneas rojas de medias verdades, falsedades y promesas vacías. ¿Piensa la ONU y su secretario general que vamos a olvidar el rol de UNWRA en Gaza y la defensa desaforada que han hecho de ella? Las escuelas de UNWRA son centros de almacenamiento de armas. Sus escuelas han sido las prisiones para los secuestrados. Sus miembros participaron de la matanza del 7 de octubre. Otros de sus miembros han sido carceleros de secuestrados. Médicos de UNWRA atendieron rehenes heridos arrastrados a Gaza como si fueran médicos de los campos nazis. Pero UNWRA cuenta con el apoyo incondicional de la gigantesca burocracia de la ONU y hoy sabe que es impune y que puede seguir siendo parte de Hamas sin que sus ingresos disminuyan mucho y sin que el secretario general deje de aplaudirlos y elogiarlos.

Esta semana se anunció que Sudáfrica pedirá que se posponga la entrega de pruebas que debe hacer ante la Corte Internacional de Justicia respecto de su acusación a Israel de genocidio. El 28 de octubre, fecha prevista para que la CIJ reciba esas pruebas, no le alcanza a Sudáfrica. Y no le alcanza porque la acusación es falsa y está basada en mucha incitación y manejo poco profesional y nada jurídico de lo que significa un etiquetamiento de ese tipo.

Desde diciembre hasta hoy, han sido muchos los que han corrido a abrazar a Sudáfrica y unirse a su petitorio ante ese organismo de la ONU, esta ONU destruida desde adentro por sus profesionales. A casi un año del sí intento de genocidio de Hamas, tentáculo de Irán, creemos que, si la ONU de sus fundadores existiera, apuntaría su mira a quienes planificaron, ejecutaron y se vanagloriaron del 7 de octubre, y más aún, estarían haciendo lo que más les compete, y que sus sucesores son definitivamente incapaces hasta de pensarlo: lograr que los secuestrados vuelvan a sus casas, a sus familias, a su país.

