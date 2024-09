“Subí al podio con Kipá”: Assaf Yassour hace historia en el taekwondo

De la lesión que cambió su vida, a la creencia de que todo es posible, a la victoria sobre el oponente turco y a la medalla de oro: el campeón paralímpico Assaf Yassour en una emotiva entrevista con Aden y Oded: “Perdí mis dos manos pero elegí no rendirme y devorar el mundo me puse un tefilín antes de la pelea y me dije que iría allí con Kipá y representaría al país con honor”. Una entrevista de canal 14 de Israel.

Tras cumplir su sueño de ganar una medalla paralímpica en parís 2024, el taekwondoka israelí Assaf Yassour, de 22 años, no deja de emocionarse, el poderoso atleta hizo lo increíble cuando subió al podio y tocó el himno de la esperanza frente al mundo entero.

Ahora que ha regresado a israel, Yassour fue entrevistado esta mañana por Eden y Oded en la canal 14 y habló, entre otras cosas, sobre las expectativas que lo fortalecieron, los cálidos mensajes de los ciudadanos de israel, los hermanos que lucharon en Gaza y estuvieron presentes entre la multitud cuando ganó, la tremenda victoria sobre el oponente turco en la final y también, reveló lo que escondió en su bolsillo justo antes de ascender a la pelea más importante de su vida.

El accidente que cambió su vida: “me lastimé una semana antes de mi bar mitzvá a los 13 años. Entré en la sala eléctrica del asentamiento para sacar una bala y me electrocuté. me evacuaron en helicóptero al hospital, donde me sometieron a 15 cirugías en el transcurso de 8 meses. Una película en la mitad de la vida, sin ninguna preparación previa y sin ningún conocimiento de cómo afrontar la situación, pero tengo una familia maravillosa. eso me llevó a la idea de que no debo rendirme”.

“Elegí una carrera deportiva, soñé lo más grande que hay y si hay algo que quiero lograr, me digo a mí mismo que llegaré hasta el final y seré el mejor posible”.

Sobre la final contra el rival turco, Yassour dijo: “en la final vencí al turco Ali, segundo clasificado del mundo, me encontré con él varias veces durante los últimos años, pero la final olímpica fue el mejor día que pudo pasar. Vinimos con el objetivo de llevar la mejor actuación del mundo al escenario más grande del mundo y representar al país con honor y estoy feliz de que haya terminado así con la medalla de oro”.

Yassour habló emocionado sobre el orgullo cuando vio a sus hermanos luchadores entre la multitud: “en la multitud estaban 2 de mis hermanos que son luchadores, uno de ellos fue lanzado el siete de octubre a las reservas y no hay duda de que todo está bien conectado. Lucho muy duro y me motivo y cuando gano durante este periodo es lo más divertido que he visto”.

Sobre la fe que lo acompaña desde la lesión, Yassour dijo y reveló lo que escondió en su bolsillo antes de la pelea: “el mismo sábado que me lastimé, ni siquiera podía salir de la habitación, así que mi fe se hizo más fuerte. Subí al podio con kipá, me puse un tefilín antes de la pelea y me dije a mí mismo que subiría al podio con la kipá puesta”.

Sobre la visita al hospital con los heroicos combatientes que fueron heridos en la batalla en defensa de la patria, dijo: “al comienzo de la guerra, fui a visitar a los heridos en las salas de rehabilitación para fortalecerlos, lo sé, sé en la cama en la que estás acostado y, aunque no soy médico, tengo una conexión directa con ellos: un destino compartido”.

Al final Yassour dijo: “perdí mis dos manos pero elegí no rendirme y devorar el mundo. Es un gran orgullo representar a nuestro país y gracias a todos los que me apoyaron durante todo el camino”.

